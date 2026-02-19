Naujos picerijos duris pravėręs Ą. Žvagulis – apie garsaus tėvo pamokas: „Jis yra labai reiklus“

Aplink Vilniaus miestą Ą. Žvagulis jau yra įkūręs ne vieną verslą. Tačiau šįkart jis pats savo rankomis įrenginėja piceriją pačioje sostinėje. Picos čia bus kepamos malkomis kūrenamoje krosnyje!
Tiesa, pica – dar ne viskas, kuo pasimėgauti galės naujos Ą. Žvagulio picerijos lankytojai. Čia bus galima paragauti ir visą naktį krosnyje keptų šonkauliukų...
Visgi nors tikslai yra aiškūs, 17 kvadratinių metrų erdvę paversti picerija – nelengvas iššūkis. Tačiau Ąžuolui, panašu, nėra nieko neįveikiamo. O dar kai į pagalbą atskuba aktorius ir laidos vedėjas Audrius Bružas!
„Čia stovės malkinis pečius, kurį dabar rankomis gamina lietuviai. Palikta vietos ir kaminukui“, – būsimas įrenginių vietas aprodė Ą. Žvagulis.
Ąžuolas kartu su šeima dar pandemijos laikais pasistatė maisto vagonėlį, o vėliau įkūrė piceriją. O kartu su žmona Ineta – dar ir darželį, senelių namus bei Wake parką. Beje, prie senelių namų statybų ranką teko pridėti ranką ir laidos vedėjui A. Bružui – jis ten padėjo statyti tvorą, skirtą alpakų namams.
Tačiau ar gali būti, kad Ą. Žvagulio verslumas slypi genuose? Juk jis jau nuo vaikystės matė tėčio – žinomo dainininko Žilvino Žvagulio pavyzdį – šis maitinimo versle sukasi jau ilgai.
„Nuo mažens augdamas tose vietose galvojau, kad ir man reikia į tai įsisukti. Kadangi augau Anglijoje, pirmas dalykas, ką dariau, tai 14 metų ėjau plauti indų restorane, po to buvau padavėju, gaminau kavą, dirbau virtuvėje. Iki 18 metų savo laiką leidau restoranuose. Tada tapau barmenu, grįžau į Lietuvą, atidarėme barą ir taip toliau“, – pasakojo Ąžuolas.
Be to, kažkada jis netgi buvo atidaręs barą Venesueloje! Tiesa, ten kelios smulkios klaidos padarė didelę žalą. O kas tiksliai nutiko, sužinosite šio šeštadienio laidoje.
Šį šeštadienį daugiau išgirsime ir apie Ąžuolo santykį su tėčiu Žilvinu. Anot jo, tėtis yra labai atidus smulkmenoms ir negaili pastabų, kai to reikia.
„Jis yra labai reiklus, bet labai teisingas. O taip pat primena paprastus, bet vis tiek svarbius dalykus. Pavyzdžiui, anksčiau būdavo, kad nors restoranas ir dirba, kieme šviesas laikai išjungtas, nes taupai elektrą. O jis mokė, kad šviesos ir muzikytė turi visuomet groti“, – dalinosi Ą. Žvagulis.
O pirma vieta, kurią Žilvinas patikrina įėjęs į restoraną ar kavinę, pasirodo, yra... vonios kambariai.
„Tualetai turi būti švarūs“, – laidoje sakė Ąžuolas.
Tiesa, prieš imantis naujų projektų, Ą. Žvaguliui rūpi ne tik tėčio, bet ir žmonos Inetos Puzaraitės-Žvagulienės nuomonė bei pritarimas.
„Viską, ką darome, darome kartu. Tas pats ir su senelių namais – Ineta gavo skambutį, jai pasiūlė patalpas. Tą pačią dieną sėdome į mašiną, nuvažiavome, pažiūrėjome, tą pačią dieną sukirtome rankomis, sumokėjome avansą, o tada sugalvojome, ką darysime“, – neslėpė laidos herojus.
O kodėl Ą. Žvagulis taip drąsiai imasi naujų projektų, ir kodėl jo neaplanko abejonės, sužinosite jau šį šeštadienį.
Laida „Pasidaryk pats“ – šeštadieniais, 9 val. 30 min. per TV3.
