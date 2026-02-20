Alano Chošnau prisipažinimas spaudžia ašaras: „Buvau niekam nereikalingas“

Šį penktadienį LNK laidoje „KK2 penktadienis“ – jautrus ir labai atviras Alano pasakojimas apie gyvenimą tarp dviejų krantų, apie šaknis, netektis ir pasirinkimus, kurie keičia likimą.
Atlikėjas pradėjo rašyti knygą „Tarp dviejų krantų“ – apie savo asmeninį gyvenimą ir protėvių istoriją, apie tai, kaip atsidūrė Lietuvoje, kas susiję su jo tėvais ir seneliais tiek Lietuvoje, tiek Kurdistane, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Yra daug neatsakytų klausimų, pavyzdžiui, mano santykiai su tėvu, situacija, kodėl aš likau vienas gedėti 8-erių metų“, – atvirauja jis pasakodamas, kodėl liko Lietuvoje po mamos mirties.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Tačiau šiandien Alano gyvenime – ne tik kūryba, jis stato namus.
„Pasirinkau vystymą NT srityje. Man tai artima. Namų statyba – nauja sritis, bet susiradau gerą partnerį, su juo įkūrėme įmonę ir pradėjome. Aš mokausi po truputį, nauja sritis, perspektyvi, ir judam ta linkme“, – pasakoja Alanas.
Susiję straipsniai
Jų kompanija vysto daugiabučius namus, o paklaustas, ar tai atsitiktinumas, neslepia: „Nėra svetima, nes mano tėvas didelis vystytojas Irake, Bagdade, vienas iš stambiausių. Vienu metu pas jį buvo atėjusi Saddamo Huseino aplinka ir prašė jam pastatyti bunkerį. Jis buvo žinomas žmogus tuo metu ir galvojo, kaip išsisukti, nes suprato, jog jį pašalins – arba kai atsisakys statyti, arba kai pastatys.“
Kalbėdamas apie tai, kas šiame versle svarbiausia, jis atviras: „Pažintys – vienareikšmiškai. Nes turi turėti žmonių, partnerių, pats nelendi iš karto, turi daug suprasti, žinoti, daug dokumentų, leidimų, teritorijas, gaudytis kainose, pažinoti brokerius, išmanyti lokacijas.“
O paklaustas apie ribas, Alanas nedvejoja: „Už didžiausius pinigus nepalikčiau savo vaikų, šeimos.“
Laidoje jis taip pat kalbės apie naują temą – ekspediciją, kurią kuruos, nes ji susijusi su jo šaknimis: stengsis padėti patirti, kas yra Kurdistanas – pamatyti objektus, krioklių, tradicijas, pabūti gentyse, išgirsti muziką.
Šio vakaro LNK laidos „KK2 penktadienis“ tema – apie ribų tikrinimą ir naujos realybės paieškas. Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, labai madinga tikrinti savo galimybių ribas: vieni nardo eketėse, kiti badauja, treti viską meta ir iškeliauja ieškoti nušvitimo.
Tačiau laidos herojai atrado kitokią naujos realybės formulę – jie išbandė neįprastas veiklas, įgyvendino senas svajones ir netikėtai suprato, kad tai gali tapti ne tik pašaukimu, bet ir nauju darbu. Nors kelyje netrūko kritikos, ašarų ir išlaidų, galiausiai visos patirtys virto pliusais. Visa tai – šį vakarą, 19 val. 30 min. laidoje „KK2 penktadienis“ per LNK.