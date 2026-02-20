Inga Jankauskaitė Donatui Montvydui: tau Martynas Kavaliauskas lipa ant kulnų

Griežtas, bet teisingas generolas
Kviestinis vakaro generolas – vienas populiariausių ir įspūdingiausius šou Lietuvoje rengiančių atlikėjų Donatas Montvydas. Jis iškart perspėjo – švelnumo iš jo tikėtis neverta.
„Ateidamas čia sau aiškiai pasakiau: nenoriu ieškot draugų ir noriu nebijoti, ką publika apie mane pagalvos“, – atvirai kalbėjo atlikėjas.
D. Montvydas pabrėžė, kad vertins chorų profesionalumą ir negailės patarimų, kaip dar kokybiškiau ruoštis svarbiausiam tikslui – projekto finalui.
Kauno „Rubininis“ choras – lyg trečioji „Gladiatoriaus“ dalis
Didžiausio dėmesio šįkart sulaukė Kauno „Rubininio“ choro kapitonas Martynas Kavaliauskas. Generolų teigimu, atlikdami kūrinį „Now We Are Free“ iš filmo „Gladiatorius“, jie scenoje sukūrė įspūdį, tarsi žiūrovai išvystų trečiąją klasika tapusio filmo dalį.
Generolė Inga Jankauskaitė liko sužavėta. Jos teigimu, kūrinio pasirinkimas yra turbūt 85% pasirodymo sėkmės. O ši kompozicija jai labai stipri. Ji atskleidė paslaptį, kaip ši muzika padeda jai prieš jos pačios koncertus.
„Aš ją vadinu stuburo tiesinimo muzika ir naudoju kaip vaistą. Kai energijos lygis žemas, kai jaučiuosi išsibarsčiusi – paklausau šio kūrinio nuo pradžios iki galo. Jis surenka, pakelia, paruošia ir grąžina į „čia ir dabar“ momentą“, – asmeniškumas dalijosi Inga Jankauskaitė.
„Kas liečia tave, Martynai…“ – komentarą pradėjo D. Montvydas, tačiau jį pertraukė Inga.
„Tau svyla padai, man atrodo. Dėl to, kad Martynas tau lipa ant kulnų“, – į D. Montvydą kreipėsi I. Jankauskaitė.
„Tiesa… Aš nelabai turiu ką čia pakomentuoti“, – šypsojosi D. Montvydas. – Tu esi nuostabus. Mes dažnai prasilenkiame bendruose projektuose, scenose. Ir ką jis daro, kaip jis tai daro, su kokiu atsidavimu… Aš žinau, kaip tu gali. Šis kūrinys man asocijuojasi su lyderiu. Aš norėjau, kad Martynas būtų priekyje ir vestų chorą. Jie tiki tavimi, o tu turi tą vidinę stiprybę. Ir ne tik“.
Bet ar gražių žodžių ir nedidelių pastabų Kauno „Rubininio“ choro atlikėjams negailėjęs D. Montvydas juos įvertino aukščiausiu balu?
Kėdainių „Oranžinis“ choras nukėlė į džiungles
Mantas Jankavičius vadovaujamas „Oranžinis“ choras pasirinko energingą kūrinį „In The Jungle“ (dar žinomą kaip „The Lion Sleeps Tonight“), kurio autorius – Solomon Linda. Scenoje netrūko nei liūtų, nei surikatų – žiūrovai buvo nukelti tiesiai į laukinę gamtą.
D. Montvydas pabrėžė, kad nors su Mantu pažįstamas jau seniai ir vertina jo talentą, televizinis projektas nėra vieta pataikauti – čia svarbiausia profesionalumas ir aukščiausia kokybė.
Atsakymai – jau šį sekmadienį „Didžiojo chorų mūšio“ kino temai skirtame vakare 19.30 val. per LNK.