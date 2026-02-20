Iš Azijos ringų – į kino ekranus: „Kinų jūrą“ įkvėpė kovotojas Remigijus Morkevičius

Filme nusifilmavo ir žmogus, kuris šią istoriją pažinojo iš arti – ilgametis kovotojo treneris, klubo „Titanas“ vadovas Marius Misiūnas. Prie projekto jis iš pradžių prisidėjo konsultuodamas scenarijų ir padėdamas atkurti kovinio sporto užkulisius, tačiau vėliau gavo ir vaidmenį ekrane.
„Yra buvę keletas žmonių, kurie planavo kurti filmą apie Remigijų Morkevičių, bet tie bandymai neįvyko. O kai susipažinau su režisieriumi Jurgiu Matulevičiumi, man kažkas suvirpėjo. Remigijus buvo asmenybė, labai stipriai palietusi mane ir kaip trenerį, ir kaip žmogų“, – pasakoja M. Misiūnas.
Pasak jo, filmavimas tapo netikėtu iššūkiu – vaidinti jis visai neplanavo.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
„Tikrai nesitikėjau, kad teks vaidinti. Atsimenu, kastinge prasilenkiau su vienu žymiu aktoriumi ir pagalvojau, kad jis labai tiktų trenerio vaidmeniui. Kai pats gavau pasiūlymą, net bandžiau išsisukti, bet filmo komanda įtikino.“
Filmavimo aikštelėje Misiūnas dirbo kartu su aktoriumi Mariumi Repšiu, kuris kūrė vieną pagrindinių vaidmenų. Pasak trenerio, jų bendradarbiavimas tapo svarbia kūrybinio proceso dalimi.
Susiję straipsniai
„Pirmą kartą atsidūręs prieš kamerą bandžiau laikyti kažkokią išdidžią pozą, bet aišku to visai nereikėjo – reikėjo būti savimi. Su Marium Repšiu buvome pažįstami, jis net vedė vienas mūsų varžybas. Jis man labai padėjo, davė patarimų, padrąsino, o aš atsakiau į jo klausimus – tai padėjo jam kurti personažą. Labai įdomiai viskas sukrito, tad nuo filmo atsirado didelė draugystė.“
Filme Misiūnas matomas ne tik vaidybiniuose epizoduose – žiūrovai išvys ir autentišką archyvinę medžiagą iš legendinių K-1 laikų, kai treneris lydėdavo Remigijų Morkevičių į turnyrus Azijoje.
Nors „Kinų jūra“ nėra biografinis filmas, kūrėjai pabrėžia, kad jame atsispindi tikros emocijos ir kovotojo dvasia. Viena simboliškiausių filmo scenų taip pat gimė iš tikro nutikimo. Joje Mariaus Repšio personažas paleidžia karpius į marias – ši detalė atsirado iš M. Misiūno papasakotos istorijos apie Remigijų Morkevičių. Pasak trenerio, kovotojas kartą už kovose laimėtus pinigus parduotuvėje išpirko visus gyvus karpius ir, jo paties supratimu, juos išgelbėjo paleisdamas į Kauno marias. Ši istorija kūrėjams pasirodė itin iškalbinga, nes, jų manymu, tokie poelgiai daug pasako apie kovotojo charakterį ir jo vidinį pasaulį.
„Filmo istorija yra fikcinė, tačiau emocija ta pati. Remigijus buvo kaip kempinė – jei aplink skaidrus vanduo, tą ir sugerdavo, jei aplink drumzlės – jas. Tai filmas, verčiantis pagalvoti. Ypač visiems sportuojantiems siūlyčiau jį pamatyti“, – sako M. Misiūnas.