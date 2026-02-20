V. Poderytė-Bernatavičė netrukus atsisveikins su televizija: „Atėjo metas“

Kaip ir kiekvieną šeštadienį, laida kvies žiūrovus namuose susikurti tiek kino, tiek restorano atmosferą. Laidos vedėjai V. Poderytė-Bernatavičė ir T. Paplauskas pristatys įdomybes apie vakare rodomą filmą ir dalinsis kūrybišku vakarienės receptu, įkvėptu jo siužeto.
Tiesa, šio šeštadienio laidoje žiūrovų laukia ir atviras Vaidos prisipažinimas...
„Suktis prie puodų mūsų mylimoje studijoje kaskart darosi vis sunkiau. Nėštumas jau visai į pabaigą, tad atėjo metas pailsėti ir paskutines savaites praleisti kiek ramiau... Taigi, mieli žiūrovai, leiskite pristatyti svarbią žinią – jau visai netrukus, pavasariui atėjus, „Gero savaitgalio recepto“ misiją tęsti ir kurti patiekalus, įkvėptus TV3 filmų, Tadui padės net du nauji veidai!“ – laidos filmavime intrigavo ji.
Receptas, kuris nepaliks abejingų: paprasta ir greita, o paslaptis – viena
Anot V. Poderytės-Bernatavičės, vienas veidas bus kulinarijos pasaulyje puikiai žinomas šefas, o štai moterišką energiją palaikė labai žavinga mergina, sėkmingą modelio karjero vystanti įvairiausiuose pasaulio kampeliuose – nuo Italijos iki Japonijos.
„O kas šie du nauji veidai, prisijungsiantys prie Tado, paaiškės jau visai netrukus!“ – kalbėjo Vaida.
Pakalbėję apie netolimos ateities pokyčius, laidos vedėjai grįžo prie šio savaitgalio plano. Jau rytoj TV3 šeštadienio gero kino vakare žiūrovų laukia filmas „Grafas Montekristas“ – nauja, įspūdinga Aleksandro Diuma romano ekranizacija, atgaivinanti legendinę istoriją apie išdavystę, teisingumą ir kerštą.
„Tai – pasakojimas apie išdavystę, skausmą ir ilgą laukimą. Apie žmogų, kuriam buvo atimtas vardas, laisvė ir gyvenimas, ir apie tai, kas nutinka, kai tokia tragedija tampa keršto planu. Šis filmas – labai rimtas, klasikinis bei tiksliai atvaizduoja Grafą Montekristą ir jo istoriją“, – pasakojo laidos vedėja Vaida.
Filmo siužetas sekė klasikinę A. Diuma istoriją, pasakojamą su dėmesiu veikėjų psichologijai bei istoriniam kontekstui.
Veiksmas prasideda XIX a. pradžios Prancūzijoje: jaunas, sąžiningas ir perspektyvus jūrininkas Edmonas Dantesas ką tik paskirtas laivo kapitonu. Jo gyvenimas atrodo idealus – profesinė sėkmė, artėjanti santuoka su mylima Mersedesa, pagarba aplinkinių akyse...
Tačiau būtent ši sėkmė sukelia pavydą ir baimę tiems, kurie jaučiasi esantys jo šešėlyje.
„Ši istorija nukelia mus į XIX a. Prancūziją – į laikus, kai statusas, garbė ir kerštas turėjo realią kainą, o likimus dažnai spręsdavo ne teisingumas, o įtaka ir intrigos. Šio filmo literatūros klasikos mėgėjai laukė labai ilgai. Apskritai, „Grafas Montekristas“, kaip literatūros kūrinys, yra vienas labiausiai ekranizuotų pasaulyje – skaičiuojama daugiau nei 50 įvairiausių ekranizacijų. Nuo serialų iki nebylaus kino“, – įdomiais faktais dalinosi T. Paplauskas.
Laidos eigoje Vaida pasidalino ir asmenine patirtimi bei atskleidė, kokią ypatingą vietą „Grafas Montekristas“ užima jos gyvenime.
„Aleksandras Diuma ir jo kūriniai padarė didelę įtaką tiek mano literatūriniam skoniui, tiek požiūriui į gyvenimą. Net mano sūnaus vardas yra Atas – kaip ir vieno iš trijų muškietininkų! Na, o ši „Grafo Montekristo“ ekranizacija apskritai yra viena įspūdingiausių, kokią man tik yra tekę matyti: prancūzų kino kūrėjai skyrė šiam filmui net 43 milijonai eurų, kas Prancūzijos mastu yra išties daug. Filmas surinko beveik 100 milijonų eurų – tais metais jis tapo antru pagal lankomumą filmu Prancūzijos kino teatruose. Parduota daugiau nei 9 milijonai bilietų! Skaičiai tikrai įspūdingi, o pats filmas – tikrai vertas jūsų dėmesio“, – pasakojo V. Poderytė-Bernatavičė.
Diskutuodami apie šią įsimintiną kino juostą, laidos vedėjai su entuziazmu ėmėsi ir kulinarinių eksperimentų. Įkvėpti Prancūzijos gastronomijos, Vaida ir Tadas paruošė šios šalies virtuvės klasiką – bujabesą.
Šio filmo kontekste pasirinktas patiekalas – išties neatsitiktinis. Tai – vienas ryškiausių gastronominių simbolių, glaudžiai susijusių su Marseliu – miestu, kur prasidėjo Edmono Danteso gyvenimas kaip jauno ir sąžiningo jūreivio.
„Kuomet atsirado bujabesas, tai visai nebuvo restoraninis patiekalas. Priešingai – tai buvo paprastų žvejų valgis, ruoštas iš mažų, neparduodamų žuvų, kurios likdavo po turgaus dienos. Šis patiekalas gimė iš vargo, kaip ir daugelis kitų šiandien ikoninių valgių. Ir tik laikui bėgant, kai Prancūzijos gastronomija ėmė klestėti, bujabesas“ tapo restoraniniu delikatesu“, – ne visiems žinomais faktais dalinosi Vaida.
Be to, ji atskleidė, kad ir pats A. Diuma buvo aistringas gurmanas – maistas jam tikrai nebuvo tik energijos šaltinis.
„Jis netgi išleido kulinarinę knygą, sudarytą iš daugiau nei 1000 puslapių, pavadintą „Didysis kulinarijos žodynas“, kurioje galima rasti ne tik receptus, bet ir įvairius jo kulinarinius potyrius, aprašymus bei anekdotus. Bujabesas buvo vienas mėgstamiausių Diuma patiekalų“, – apie patiekalą pasakojo V. Poderytė-Bernatavičė.