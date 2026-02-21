„Muzikinėje kaukėje“ – Medos Borisaitės ašaros

„Tokią garbę gavau, tikriausiai iš aukštybių, iš paties pono Dievo – pamėginti į Kulikausko kailį įlysti, ne tik į kailį, bet pasislėpti po, kaip sakydavo, šieno kupeta. Toks didis kompozitorius, tiek daug visiems prirašęs, bet tuo pačiu ant scenos pats išlikdavo toks kuklus. Didis žmogus gražus kuklumu, ar ne? Tai man tas dieviškai gražu. Vienintelį kartą gyvenime, toj pačioj Plungėj teko garbė prasilenkti, aš pagrojau su fortepijonu, paspaudžiau maestro ranką ir tada jis sėdo groti. Man buvo tokia garbė, aš drebėjau, didžiavausi, buvo labai faina“ – žemaičiuodamas pasakoja Donatas.
Ir, panašu, kad pasirodymas jam pavyks išskirtinai gerai. Žemaitiška tarmė, muzikalumas, puikus grimuotojų ir stilistų darbas privers aikčioti komisiją.
„Nuostabi dovana, kelianti net pagarbią baimę kažkokią tai, nuolankumą, atgaivinote mums Andrių, prikėlėte jo dvasią, tokia Lietuvos grožybė ir net tiesiog aukso fondas, gintaras. Tiesiog labai brangią mums dovaną atnešėt, atgaivinote jį ir taip parastai, lengvai, su tokia pagarba, iš tiesų buvote suaugęs su instrumentu, su gestais, su muzika ir joje taip gera buvo pabūti, tiesiog labai gera prisiminti maestro, teko garbė ir su juo vaidinti spektaklyje, prisiminiau jaunystę, mane net sugraudino, turėjom vaikišką spektaklį „Grybų karas“, Andrius grodavo, mes dainuodavom grybus, aš buvau Umedėlė (…) Labai gera, šilta prisiminti, ačiū, kad mums atkūrėte šį įstabų, šiltą žmogų“, – susigraudinusi sakys Toma Vaškevičiūtė.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Dar vienas daug emocijų sukėlęs pasirodymas laukia Medos Borisaitės, kuriai burtai lėmė įkūnyti dainininkę Adel. Pasaulinio lygio atlikėja yra viena geriausių vokalisčių pasaulyje, todėl Meda neslėpė, kad jai šis pasirodymas – didelė atsakomybė.
„Jos tas balsas visada kaip iš įrašo, visada tobulai, gražiai, jautriai… Čia labiau reik pajausti, nes ji išjaučia, ir pabandyt pajausti kaip jinai, nes jos dainos yra iš jos gyvenimo – skyrybų, vedybų. Bandysiu pajausti, pabūti tam kailyje iš tiesų“, – prieš pasirodymą sakys Meda.
Susiję straipsniai
Ir, panašu, kad jai pavyks išjausti kūrinį, nes po pasirodymo Medos skruostais riedės ašaros.
„Aš žemai lenkiuosi, Meda, tau“, – po pasirodymo sakys laidos vedėjas Arnas Ašmonas, Jam pritars Monika Liu ir Dainius Kazlauskas. O projekto vedėjai Ugnei Siparei paklausus, kaip Meda jaučiasi po pasirodymo, jos akis dar labiau užlies ašaros.
„Pajaučiau, ir Adelę, ir tą dainą. Žodžiai, viskas kažkaip taip“, – ašarodama sakys Meda.
„Manau, kad iš tiesų ašaros yra iš laimės, nes Adel turi Dievo dovaną parašyti tokias dainas, kurios turbūt pačios populiariausios pasaulyje ir jos veikia, ir pati Adelė tokia jausminga scenoje, ji labai dažnai apsiverkia ir ji yra pasakiusi, kad jei kartais ir nusidainuoja, tai ne dėl
to, kad nepataiko į natą, o todėl, kad susijaudina. Neįtikėtinas panašumas, ačiū tau, Meda!“ – susižavėjusi sakys Monika Liu.
Laidos gerbėjų lauks ir dar aštuoni pasirodymai, Ustin įkūnys grupės „Imagine Dragons“ vokalistą, Paulė Konstancija atliks jausmingą Sinéad O’Connor kūrinį, Lukas Bartaška taps Philu Collinsu, Edgaras Koldaras visus nustebins „Modern Talking“ atkartojimu, Mia taps Sia, Simona Čėsnaitė puikiai įkūnys Janiną Miščiukaitę, Gabija Li visus kaitins Doja Cat įkūnijimu, o Laurynas Petrauskas nustebins tapdamas Rūta Mur.
„Muzikinė kaukė“ jau šeštadienio vakarą, 19.30 val., per LNK televiziją.
laida Muzikinė kaukėLNKlaida
Rodyti daugiau žymių