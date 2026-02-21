Filmas „Vėtrų kalnas“ tapo sensacija visame pasaulyje: vos per dvi paras susižėrė įspūdingą pelną

Kaip skelbė „The Sun“, po premjeros savaitgalio filmas jau beveik atsipirko, surinkdamas įspūdingą pelną.
Pranešama, kad pikantiška ekranizacija pagal Emily Bronte 1847 m. romaną visame pasaulyje uždirbo daugiau nei 54 mln. eurų.
Vien Jungtinėje Karalystėje filmas pasiekė 8,7 mln. eurų pelną ir tapo populiariausiu šalyje rodomu filmu.
Lietuvoje filmas taip pat neliko nepastebėtas — vos pasirodęs kino teatruose, jis akimirksniu pritraukė minias žiūrovų.
Pasirodęs filmas sukėlė audringas diskusijas – dalis žiūrovų gyrė kinematografiją ir vizualinį patrauklumą, tačiau kiti turėjo pastabų.
Kai kurių žiūrovų manymu, pagal romaną sukurtas filmas yra pernelyg seksualizuotas, nes knygoje pagrindiniai veikėjai bučiuojasi ne taip dažnai.
Nepaisant to, panašu, kad gerbėjams sunku atitraukti akis nuo tarsi vienas kitam skirtų aktorių Margot Robbie (35 m.) ir Jacob Elordi (28 m.).
Jų įtaigi vaidyba ir akivaizdi tarpusavio chemija pavergė žiūrovus.
Filme M. Robbie ne tik įkūnijo veikėją Catherine, bet ir užėmė vykdomosios prodiuserės pareigas.
Tuo metu australų aktorius Jacob Elordi (28 m.) „Vėtrų kalne“ įkūnijo niūrųjį Heathcliffą.
Filmą režisavo britų aktorė, filmų kūrėja ir rašytoja Emerald Fennell (40 m.).
E. Fennell jau yra pelniusi daugybę apdovanojimų, įskaitant „Oskaro“ apdovanojimą, du BAFTA apdovanojimus ir tris „Primetime Emmy“ bei tris „Auksinio gaublio“ apdovanojimų nominacijas.
