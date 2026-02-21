Marija Simona Šimulynaitė: „Ji tą monstrą kvietė į mano spektaklius man nežinant“

Kas iš tiesų siejo šią lietuvių porą su Epsteinu? Kodėl po jo mirties Simonai skirta įspūdinga, trijų milijonų dolerių palikimo dalis? Ir kokie laiškai, anot liudininkės, atskleidžia kur kas artimesnius ryšius, nei buvo galima įsivaizduoti?
Apie tai pirmą kartą taip atvirai prabyla baleto teatro „Baltijos baleto teatras“ įkūrėja Marija Simona Šimulynaitė. Išskirtiniame interviu ji rodo telefone saugomus nutekintus laiškus ir dalijasi kraują stingdančiomis detalėmis. Emocingi laiškai, padėkos už pavedimus ir mįslingos užuominos apie milijoninius pervedimus – visa tai, anot pašnekovės, sudėlioja aiškų paveikslą.
Tačiau ši istorija – ne tik apie Epsteino šešėlį. Marija Simona atskleidžia, kaip jos kurtas teatras tapo finansinių machinacijų įkaitu. Pilnos žiūrovų salės, tūkstantinės bilietų pajamos ir tuo pat metu – šokėjams mokami grašiai.
Ji prisimena pirmąjį susitikimą su Valdu Petreikiu, jos žodžiais, ambicingu, prabangą demonstravusiu vyru, kuris žadėjo aukso kalnus ir tarptautinę šlovę. Prabangūs automobiliai, vardiniai kostiumai, brangiausias šampanas po spektaklių – įvaizdis, kuris turėjo įtikinti visus aplinkinius. O tuo metu, pasak režisierės, iš teatro sąskaitos buvo finansuojamos kelionės į Kubą, Šveicariją ir Ameriką.
Lemtingas lūžis įvyko tada, kai ji pati nuėjo į banką ir pareikalavo sąskaitų išrašų. Tai, ką pamatė, anot jos, sugriovė viską – dešimtys tūkstančių, išleistų ne teatrui, o asmeninėms prabangos kelionėms. Dar skaudesnis smūgis – pasirašytos sutartys, kuriomis, kaip paaiškėjo, ji esą buvo netekusi autorinių teisių į savo pačios kurtus spektaklius.
Ir tik vėliau – Epsteino laiškai. Nuotraukos iš spektaklių, siųstos be jos žinios. Kvietimai atvykti į premjeras. Planai, apie kuriuos ji nieko nežinojo. „Ji tą monstrą kvietė į mano spektaklius man nežinant”, – tvirtina Marija Simona, dar šiandien negalinti patikėti, kas vyko jai už nugaros.
Kur šiandien yra Petreikiai? Marija Simona turi savo versiją.