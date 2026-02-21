ŽmonėsTV antena

V. Siegel prabilo apie konkurenciją: „Nemėgstu būti antra net virtuvėje“

2026 m. vasario 21 d. 09:55
Kai kovoji dėl 10 000 eurų ir galimybės savo desertu lepinti visos šalies gyventojus, akivaizdu – lengva tikrai nebus! Būtent tuo kiekvieną šeštadienį įsitikina trys profesionalūs konditeriai: Asta Petrus, Kotryna Uba ir Egidijus Andriuškevičius. O šįkart jie paliks saugią komforto zoną ir leisis į bene sudėtingiausią užduotį. Jiems teks atkurti vaikystės skonį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Po vestuvinių tortų išbandymo, situacija TV3 žiniasklaidos grupės projekte yra aiški. Pirmauja Egidijus (24 taškai), Asta turi 18, o Kotryna – 12 taškų. Tačiau šioje kovoje vos vienas tobulas desertas gali apversti visą lentelę...
Vaikystė – ne receptų knygoje, o širdyje
Šį kartą receptai gims ne iš technologinių kortelių, o iš prisiminimų. Močiutės keptas Napoleonas, mamos gamintos šokoladinės bulvytės, o gal eklerai, kurių skonis vaikystėje buvo pats brangiausias... Būtent taip atrodys šio šeštadienio laida.

V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu

Konditeriams teks suderinti du pasaulius – nostalgiją ir šiuolaikinį vizualą. Neperlenkti lazdos, bet kartu ir nustebinti!
O kad kelionė į vaikystę būtų dar spalvingesnė, prie šefų, kaip įprasta, prisijungs pagalbininkai.
Egidijui padės viena ryškiausių Lietuvos nuomonės formuotojų – Viktorija Siegel. Ambicinga, reikli sau ir kitiems, į pergalę ji žvelgs kaip į verslo tikslą: rytoj turi būti geriau nei vakar.
„Jeigu kažką darau, darau rimtai. Man konkurencija patinka. Tačiau aš nemėgstu būti antra. Net virtuvėje“, – sakys ji.
Kotrynos komandoje išvysime reperį, aktorių, sporto entuziastą ir Go3 serialo „Paskutinis raundas“ kūrėją Vytautą Medinecką-Ironvytą. Jis pripažins į maistą žiūrintis kaip į kurą. Tiesa, nors Ironvytas skaičiuoja baltymus, naktimis ramiai valgo šokoladą, nes yra įsitikinęs: „šokoladas prie saldumynų nesiskaito“.
„Mano vaikystės desertas yra cepelinai“, – šypsodamasis laidoje sakys jis.
Astai talkins teatro ir kino aktorius, prodiuseris Mindaugas Papinigis – atsipalaidavęs, kalbus, į virtuvę atnešantis šiek tiek chaoso ir daug juoko. Taip pat M. Papinigis papasakos apie savo prodiusuojamą spektaklį „Naujas gyvenimas“, kurį privalo išvysti visi.
O kalbėdamas apie vaikystės skonius, Mindaugas taps kur kas rimtesnis: „Man vaikystės desertas – ne cukraus kiekis. Tai – momentas. Kvapas namuose. Tas jausmas, kai kažkas tavęs laukia. Desertas yra emocija. Jei jis nesukelia jokio jausmo, tada jis yra tiesiog saldus maistas.“
Virtuvėje skraidys kiaušiniai, sviesto kiekiai bus skaičiuojami gramais, o konkurentai vieni kitus bandys išmušti iš ritmo. Juoko bus daug, bet artėjant finišui, atmosfera tirštės – liko vos kelios laidos iki finalo!
Desertai, už kurių – tikros istorijos
Egidijaus vaikystės tema taps asmeniška iki ašarų. Didelėje šeimoje augęs šefas atvirai kalbės apie sudėtingą kelią į tėvystę bei akimirką, kai rankose pagaliau laikė savo dukrą. Jo desertas – daugiau nei skonis. Tai – padėka.
Kotryna rinksis šokoladinę bulvytę – paprastą, bet kultinį desertą, kurį bandys pakelti į naują lygį.
O štai Asta modernizuos šeimos eklerus, kurie išliks tokie, kokius juos atsimena iš vaikystės – net jei technologiškai tai bus visai kas kita.
Laida šį kartą primins, kad vaikystė gali būti paprasta – net ir batonas su sviestu ir cukrumi. Bet svarbiausia, kad jo skonis išlieka visam gyvenimui.
„IKI šefų kovos. Desertai“ – šeštadieniais, 17:30 per TV3.
