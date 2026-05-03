Iš Vytaro Radzevičiaus – netikėta pastaba žmonai Laisvei

„Važiuojam į Kordobą – ten bus daug gėlių, o tu būsi žiedas tarp jų. Man jau niežti rankos, kaip noriu vairuoti!“ – džiaugsmingai žmoną į kelionę kvietė Vytaras.
Bevažiuodami jie dalinosi ir prisiminimais. Štai Laisvė, prisiminusi pirmąsias Vytaro ir jo bičiulio Martyno Starkaus keliones, nusistebėjo – juk tuo metu nebuvo navigacijos, tad jiems teko kliautis tik popieriniais žemėlapiais!
„Bet su popieriniais žemėlapiais, beje, būdavo labai tikslūs važiavimai. O su pirma navigacija, pavyzdžiui, kalnuose, kur kairėje pusėje – uola, o dešinėje – bedugnė, navigacija tau įnirtingai rėkdavo „suk į dešinę“! – pasakojo V. Radzevičius.
Nepaisant to, kad visuomet mėgsta patraukti Laisvę per dantį, šios kelionės metu Vytaras pripažino, kad tarp jų – puiki sinergija.
„Mes tuo pačiu metu keliaujame, dirbame, atostogaujame ir tiesiog būname kartu. Bet mums tai yra įprasta. Aš žinau, kada jos geriau nekalbinti, ji žino, kada geriau nekalbinti manęs. O taip pat abu žinome, kada galime pakalbėti. Galite įsivaizduoti, kad mes esame darbo kambaryje ant ratų, ir dviese taip keliaujame“, – sakė jis.
Tiesa, įdomių istorijų laidoje sužinosime ir daugiau. Pavyzdžiui, kokį keliavimo ypatumą žinomas vyras pripažins perėmęs iš savo tėčio?
„Pajutau, kad esu toks pats“, – sakė jis.
Vienas pirmųjų objektų, kuriuos Radzevičiai pamatė Kordoboje, buvo Mečetė – Kordobos katedra. Tai – viena didžiausių mečečių pasaulyje, kuri buvo transformuota į katedrą. Šis unikalus pastatas, kuriame susipina islamo ir krikščionių architektūros elementai, netgi įtrauktas į UNESCO paveldą!
Porai ji paliko neįtikėtiną įspūdį.
„Už kiekvieno kampo vis kažkas atsiveria. Man čia labai patinka“, – sakė Vytaras.
Tuo tarpu Laisvei įspūdį paliko ne tik ypatingas smilkalų kvapas, bet ir tai, kaip ši vieta sugeba sujungti žmones.
„Čia vaikšto ir musulmonai, ir krikščionys, ir galbūt net netikintys. Tačiau šis pastatas visus žmones vienija. Visi žavisi, gėrisi, domisi ir kalba apie tai, kaip čia gražu. Dievui tai tikra garbė“, – sakė ji.
Pakeliui link kitų Kordobos stebuklų, paskatinti Vytaro, Radzevičiai neatsispirs ir gatvės maistui.
„Gatvės maistą esu ragavęs visuose pasaulio kraštuose ir jis man labai patinka. Tereikia žiūrėti, ar gerai gamina“, – sakė jis ir pakvietę Laisvę skanauti, o misiją gauti desertų patikėjo jai!
Dar viena svarbi Kordobos tradicija – kiemelių gėlių festivalis.
„Šis festivalis vyksta kasmet, ir jame dalyvauja apie 50 Kordobos kiemų – netgi yra sudarytas tam tikras žemėlapis. Ir visuose kiemeliuose – gėlės! Kai kurie kiemeliai netgi turi apdovanojimus“, – pasakojo Laisvė.
Viską apžiūrinėdamas, Vytaras viename iš kiemelių turėjo ir pastabų, tačiau apžavėta Laisvė nenorėjo jo klausytis...
„Žmona, su kuria gyveni jau daugybę metų, kaip ir anūkai, turi selektyvinę klausą. Girdi tik tai, kas jai naudinga, arba ko jai reikia. Kitko negirdi“, – juokavo jis.
