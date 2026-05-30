„Auksinio proto“ superfinale – istorinė pergalė: taip dar nėra buvę

„Tai buvo kažkas neįtikėtina. Aukščiausia žaidimo klasė. Įrašysime Benjaminą į auksinį skolininkų, privalančių grįžti į mūsų žaidimą, sąrašą. Galimybę pelnyti taškų turėjo Marius ir Linas, bet juos ištiko visiškas Benjamino dominavimas“, – konstatavo Arūnas Valinskas.
„Nėra buvę tokio finalo ir statistiškai nelabai gali būti ateityje. Tikrai ne to tikėjotės, mieli žiūrovai, bet, manau sėdit dabar apšalę“, – nuostabos neslėpė Andrius Tapinas.
Finaliniame žaidimo etape prireikė tik 13 klausimų. Į beveik visus juos atsakė B. Valiauga, pelnęs 10 taškų, visą žaidimą buvęs varžovų priekyje ir palikęs juos rezultatų lentelėje su 0 taškų.
Pirmą kartą istorijoje teko keisti ir prizinio fondo dalinimo sistemą. Finale žaidę 43 m. finansininkas iš Visagino Marius Kaminskas ir 46 m. miškininkas iš Akademijos, Kauno rajone, Linas Juozaitis pasidalino antrą ir trečią vietas ir 5 tūkst. eurų sumą pusiau.
Geriausių sezono dalyvių šešete taip pat buvo 45 m. sūrių gamybos meistras iš Pasvalio Andrius Brantas, 58 m. sunkvežimių technikas iš Šiaulių Gediminas Krasnickas ir 49 m. teisininkas iš Vilniaus Jovaldas Černiauskas.
„Neramiausia būna turbūt prieš pat žaidimą – kai jau atsistoji už pultelio, visas kitas pasaulis tiesiog pranyksta. Bet tikrai pasitikiu ir savo ilgamete patirtimi – perfrazuojant liaudies išmintį, žinau, kad gerą dieną „nei karys, nei ūkvedys Benui – ne kliūtis“, – po pergalės šmaikštavo B. Valiauga.
Ne tik ramų, meistrišką žaidimo stilių, bet ir subtilų humorą nugalėtojas demonstravo viso „Auksinio proto“ superfinalo metu. Ir pasidžiaugė, kad šįkart pavyko nueiti iki galo: „Čia buvo mano ketvirtas kartas. Šiemet pagaliau nesusimoviau esminėse vietose ir kai kur gavau taip pat labai reikalingos sėkmės“.
Naujasis „Auksinio proto“ čempionas yra biochemijos mokslų daktaras, pagal specialybę ir dirba, laisvu laiku kuria protmūšių klausimus įvairiems projektams, o tai, prisipažįsta, tikrai padeda ir žaidžiant pačiam.
„Manau, kad labiausiai pravertė tai, kad turiu nedaug man visiškai neparankių temų, o tokiuose bendro pobūdžio žaidimuose ir yra svarbus kuo platesnis žinių bagažas. Aišku, tai vis tiek nereiškia, kad viską laiku prisiminsi. Pavyzdžiui, antrajame ture, kai visiškai užkrito Faradėjus ir „Meilė choleros metu“, ir per šiuos klausimus tiesiog turėjau stovėti kaip kuolelis, laukiant, kol kažkas kitas atsakys“, – superfinalo akimirkas prisiminė B. Valiauga.
Planą, kaip panaudos solidų laimėjimą, jis dėsto sau būdingu stiliumi, praskiesdamas humoru: „Išėjo taip, kad įteikiau sau visai neblogą gimtadienio dovaną – gegužės 27 d. kaip tik švenčiau šią progą. O paskutiniu metu vis bandžiau prisiruošti bulvių tarkavimo mašinai, kad galėčiau bulvinių blynų išsikepti, tai manau, kad šis prizas bus paskutinis motyvacinis žingsnis iki to. Vis dėlto, turbūt didesnė laimėjimo dalis nueis į kokią tikrai tolimą kelionę, namų atsinaujinimą ir kažkokiems mieliems niekučiams.“
Tradicinį sezoną baigęs „Auksinis protas“ su LRT televizijos žiūrovais neatsisveikina. A. Valinskas ir A. Tapinas tradiciškai penktadieniais 21 val. kvies prie ekranų stebėti azarto kupiną „Auksinio proto“ vasaros lygą.