Atskleisti visi „Tobulas mačas. Ispanija“ dalyviai: tarp jų – ir realybės šou nugalėtojas

Jų gyvenimo istorijos, charakteriai ir lūkesčiai – labai skirtingi: vieni į vilą atėjo ieškoti tikros meilės, kiti – vasaros nuotykio, treti – tiesiog pasižiūrėti, kiek toli juos gali nunešti šis žaidimas.
Tarp realybės šou dalyvių – ir žiūrovams jau puikiai pažįstamas veidas: projekto „(Ne)viskas įskaičiuota 2“ nugalėtojas Livijus, šįkart nusprendęs kovoti ne tik dėl žiūrovų simpatijų, bet ir antrosios pusės.
Tačiau viloje neužteks vien būti draugiškais ar rūpintis širdies reikalais. Kai po vienu stogu susitinka ambicijos, pavydas ir noras laimėti, net paprasčiausias pokalbis gali įplieksti aistras.
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Todėl dalyviams atsipalaiduoti nereikėtų – jų linksmybės, pykčiai, flirtas ir ašaros Go3 televizijoje transliuojami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Taip tęsis visą mėnesį, kol galiausiai paaiškės pora, kuri išsiveš ne tik nugalėtojų titulą, bet ir 10 tūkst. eurų prizą.
Kviečiame susipažinti su visais dešimt realybės šou „Tobulas mačas. Ispanija“ dalyviais:
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LIVIJUS
Realybės šou „(Ne)viskas įskaičiuota 2“ nugalėtojas šįkart nusprendė laimę išbandyti „Tobulame mače“.
„Sugrįžau į seną gyvenimą Anglijoje, antros pusės vis dar neatradau, esu vienišas. Pastaruosius metus buvau įsisukęs į rutiną, kur darbą keitė namai. Noriu išeiti iš šios rutinos, susitikti su naujais žmonėmis, susipažinti, galbūt atrasti naują meilę“, – atvirauja jis.
Žiūrovų numylėtinis Livijus tikisi, kad ir šįkart visus pakerės jo paprastumas.
„Esu visada atviras, paprastas uteniškis, kartais gal per daug santūrus…“ – kuklinasi Livijus.
Būtent tokią – ramią ir santūrią – merginą jis tikisi sutikti čia, „Tobulame mače“. O jei dar pavyktų pakartoti pergalės scenarijų – geriau ir būti negalėtų.
GLORIJA
Vieniems klaipėdietė Glorija – tikra ugnis ūkanotą dieną, kitiems – audringa pasiutėlė. Bet aišku viena: jos energijos ir gebėjimo nesustojant kalbėti nesustabdys niekas.
„Man patinka naujos pažintys, iššūkiai, nauji pasiūlymai. Naudojuosi viskuo, kuo galiu. O dabar visą laiką skiriu savo draugams“, – sako ji.
Ne gyvenimas, o praktiškai SPA ritualas. Kalbėdama apie profesinį kelią, Glorija – atvira: šiuo metu ji vis dar ieško savęs.
„Šiuo metu gyvenime užsiimu dainavimu, vaidinu, einu į aktorinį“, – šypsosi ji.
Scena jai nesvetima, dėmesys – taip pat. Klausimas tik vienas: ar „Tobulo mačo“ vaikinai bus pasiruošę tokiai audrai.
HAROLDAS
Vilnietis Haroldas – tikras malonumų ieškotojas, pikantiškų vakarėlių dalyvis ir žmogus, kuriam žodis „tabu“ tiesiog neegzistuoja.
„Mes gyvename tokiame pasaulyje, kurį reikia išragauti. Gyvenimas man – žaidimų aikštelė, todėl manau, kad reikia išbandyti viską“, – teigia Haroldas.
Haroldo siela tikrai bus amžinai jauna. Jo išbandymų sąraše atsirado ir realybės šou – tad kodėl nepabandžius?
Be to, kad mėgsta linksmintis, Haroldas jau šešerius metus dirba renginių organizatoriumi. Laisvalaikį jis taip pat leidžia aktyviai – bėgioja, čiuožinėja snieglente, o tada, žinoma, vėl vakarėliai.
LUKRECIJA
Lukrecija savo svajonių siekia nuo mažiausių dienų, o gyvenime, panašu, vietos turi ir karjeros ambicijoms, ir santykiams.
„Pradedu kelią grožio srityje, daug metų buvau krepšinio palaikymo šokėja. Šokis patinka, krepšininkai patinka…“ – šypsosi ji.
Na taip, kam nepatinka krepšininkai. Nors Lukrecijos standartai – ypač aukšti, „Tobulo mačo“ vaikinai nusiminti neturėtų. Šansas, panašu, bus suteiktas ir jiems.
DEIVIDAS
Deividas – perspektyvus jaunuolis. Ir ne tik dėl to, kad gali didžiuotis savo charizma.
„Studijavau pramoninio dizaino inžineriją, dirbu toje pačioje srityje, turiu butą“, – džiaugiasi Deividas.
Ir diplomas, ir karjera, ir namai – tiesiog nuostabu. Deividas vardija ir išskirtines savo charakterio savybes: „Beveik nesinaudoju socialiniais tinklais, jie atima daug laiko. Ir ten yra daug netiesos. Tačiau niekada nebūnu be veiksmo. Patinka daug judėti, varau į gamtą, keliaujame su draugais“.
Vis dėlto į gamtą Deividas norėtų važiuoti ne tik su draugais, bet ir su antrąja puse. Lai jo svajonė „Tobulame mače“ išsipildo.
EMIS
Emis – vienas nuoširdžiausių „Tobulo mačo“ dalyvių. Vaikinas tiki, kad būtent didelė širdis gali atverti jam kelią į merginos širdį.
„Aš esu išmintingas, charizmatiškas ir savimi pasitikintis vaikinas“, – su pasididžiavimu sako jis.
Šalia išminties ir charizmos – ir labai vyriški hobiai.
„Nuo pat vaikystės domėjausi koviniais menais, eidavau į bokso treniruotes. Jos padeda įgauti vyriškumo“, – pasakoja Emis.
Tad į projektą jis ateina ne tik ieškoti meilės, bet ir dar vieno iššūkio. O kur iššūkiai, ten, panašu, Emis jaučiasi kaip namuose.
EVITA
Evita – stipraus charakterio kaunietė, turinti labai aiškias ambicijas.
„Dirbu viešbutyje, studijuoju tvaraus verslo vadybą ir dirbu su interjero dizaino užsakovais“, – pasakoja ji.
Oho, rimta karjeristė. Evita – kietas riešutėlis, su kuriuo arba gražiai, arba niekaip.
„Aš esu drąsi, komunikabili, griežta moteris. Nepasakyčiau, kad labai draugiška – atsirenku, su kuo bendrauti. Galiu pastovėti už save, atsakydama žodžiais… Bent jau pradžioje“, – sako Evita.
Saugokitės, mielieji, ir nestokit skersai Evitos kelio. Nes panašu, kad ši mergina į projektą atsiveža ne tik grožį, bet ir labai aiškų supratimą, ko ji verta.
PAULIUS
Alytiškis Paulius gyvenime labiausiai vertina tobulėjimą. Ir tai sako ne šiaip sau.
„Statau pastolius, mėgstu gamtą, vaikštau po miškus, sportuoju ir man gyvenime svarbiausia – progresas“, – pasakoja jis.
Štai taip – progresyvusis Paulius jau 22-ejų jaučiasi nuvertęs ne vieną kalną. Kalnų jis ateina versti ir į „Tobulo mačo“ realybės šou.
„Didelių ateities planų neturiu, bet manau, kad kažkas išeis gero. Mano bendradarbiai turi dvigubai mažiau patirties nei aš, tai kas bus dar po dešimties metų?“ – svarsto Paulius.
Karjeros ambicijos ir pasitikėjimas savimi – aiškūs. O kaip su charakteriu?
„Kai kurie žmonės mane vadina vampyru, mane ištverti sunku. Bet kai kurie mane vadina gydytoju“, – sako jis.
Intriguojantis derinys. Vieniems – vampyras, kitiems – gydytojas. Belieka išsiaiškinti, kuo Paulius taps „Tobulo mačo“ viloje.
VILIJA
20-metė Vilija iš Vilkaviškio rajono – ne pėsčia mergina. Ji imasi tokių darbų ir iššūkių, kurių pabijotų net dalis vyrukų.
„Dirbu elektromobilių detalių gamykloje, šiuo metu dar Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų laukiu, pati bėgioju, lankau kikboksą, užsiimu makiažais…“ – vardija ji.
Ir tai dar ne viskas.
„Kurį laiką gyvenau Vokietijoje, buvau aukštuminio krautuvo vairuotoja. Mane traukia tokie dalykai – su iššūkiais“, – juokiasi Vilija.
Nuo kikbokso iki krautuvo, nuo makiažų iki karininkės. Gerai. Labai gerai. O kokie vaikinai jai patinka?
„Svarbiausia – ne blondinai“, – rėžia ji.
Skonis aiškus. O tikslai šiame projekte – dar aiškesni.
„Atėjau laimėti ir susirasti antrąją pusę. Gal pasiseks kaip Šalčiūtei“, – sako Vilija.
Ambicijos, humoras ir kikbokso treniruotės – panašu, kad su Vilija viloje nuobodu tikrai nebus.
LUKUTĖ
21-erių klaipėdietė Lukrecija, geriau žinoma kaip Lukutė, – tikras pozityvumo užtaisas. Nuolat besišypsanti mergina turi ir ypač menišką sielą.
„Aš esu tatuiruočių meistrė. Tatuiruotės patraukė, nes galiu save atskleisti, ir džiaugiuosi kaskart, kai mano kūriniai tampa kito žmogaus dalimi“, – pasakoja ji.
Svarbiausia Lukutei – kad aplink būtų gera energija. Kai laimingi kiti, pasauliu džiaugiasi ir ji pati.
„Esu spontaniška, draugiška, labai komunikabili, nepakenčiu negatyvo“, – sako ji.
Būtent todėl Lukutė stengiasi kiekvieną gyvenimo akimirką išnaudoti prasmingai. Į „Tobulą mačą“ ji atsineša šypseną, spalvas ir atvirumą naujoms patirtims. O jei šiame kelyje atsiras ir meilė – būtų dar vienas gražus poslinkis jos istorijoje.
Realybės šou „Tobulas mačas. Ispanija“ – visą parą, tiesiogiai tik per Go3 televiziją.