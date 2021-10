Moteris įsirašė į istoriją, kadangi tuopat metu papuošė tiek britiško, tiek JAV žurnalo „Vogue“ viršelius. Ant abiejų žurnalų ji atrodė nepriekaištingai. Ant britiškojo moteris puošėsi geltonos spalvos Vivienne Westwood suknele, o ant JAV – vilkėjo žalią suknelę.

Moteris leidiniui prisipažino esanti priklausoma nuo sporto.

Per dvejus metus neįtikėtinų rezultatų pasiekusi ir atsikračiusi ne vienos dešimties kilogramų, žinoma moteris neslepia, kad viso to pasiekti jei reikėjo ir iki šiol reikia daug sportuoti.

„Taip nutiko dėl mano nerimo. Sportuodama aš tiesiog jaučiausi geriau. Nesiekiau numesti svorio, bet norėjau tapti stipria ir kasdien skirti sau daugiau laiko be telefono. Aš tapau nuo to ganėtinai priklausoma. Taip pat dabar treniruojuosi du ar tris kartus per dieną“, – pasakojo žvaigždė.

Adele jau trečius metus kasdien skaičiuoja kilogramus ir kasdien treniruojasi bent du kartus per dieną.

Atvirame interviu, kuris jai buvo pirmas per penkerius metus, Adele prakalbo ir apie skyrybas su 47-erių Simonu. Moteris sakė, kad ji paliko jį ir būtų tapusi apgailėtina, jei pati sau nebūtų svarbi.

2019-ųjų balandį Adele ir Simonas viešai paskelbė apie skyrybas, o po penkių mėnesių Adele pateikė teismo dokumentus.

„Kai man buvo 30, visas mano gyvenimas sugriuvo ir aš nepastebėjau to ženklų. Man tiesiog nebebuvo gera. Nesinorėjo, kad man nutiktų taip kaip nutiko daugeliui mano pažįstamų žmonių.

Tai nebuvo visiškai apgailėtina, bet pati būčiau tapusi apgailėtina, jei nebūčiau galvojusi tik apie save. Bet taip, nieko tokio blogo nenutiko.

Man buvo gėda. Man buvo tikrai gėda. Tas dalykas, kad negali padaryti, kad kažkas sektusi. Mus moteris mokė toliau stengtis, netgi filmuose, kuriuos žiūrėjome, kai buvome maži.

Tuo metu man sudaužė širdį, bet dabar aš radau kai ką įdomaus. Tai kaip mes susitaikome kai atsitinka kažkas nemalonaus“, – apie skyrybų padarinius kalbėjo žinoma moteris.

Interviu ji taip pat pirmą kartą kalbėjo apie pasimatymus su savo nauju mylimuoju Richu Paulu.

„Aš susitikinėjau prieš Richą, bet tie su kuo buvau to nekentė. Jie stresuodavo būdami kartu su manimi...Tačiau jis dėl to visai nesijaudina.

Atrodo, kad jis pakankamai nuoseklus ir dėmesingas, kad jam nesvarbu kas ką žino. Jis puikus. Jis turi puikų humoro jausmą. Jis toks protingas“, – atviravo apie naują mylimąjį žinoma dainininkė.

Richas ir Adele praėjusį mėnesį patvirtino gandus apie jųdviejų romaną po to, kai buvo pastebėti drauge vakarieniaujntys.

Taip pat juodu buvo pastebėti NBA rungtynių tribūnose liepą.