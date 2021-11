Šis kartas – ne išimtis. Madonna pasidalijo fotografijomis, kuriose ji seksualiai pozuoja lovoje. Žinoma moteris prieš objektyvą maivosi vilkėdama tinklines pėdkelnes, siaurikes ir krūtų nedengiančią braletę. Dėvi aukštakulnius.

Šalia iššaukiančių nuotraukų ji neslėpė apmaudo, jog jau kartą įamžintos akimirkos puošė jos instagramą, kol nebuvo be jos žinios pašalintos. Taip atsitiko dėl to, kadangi jose buvo per daug apnuoginta Madonnos krūtis. Todėl žinoma moteris šįkart ją uždengė širdute.

„Įkeliu nuotraukas, kurias instagramas pašalino be įspėjimo ar perspėjimo... Priežastis, kurią nurodė mano vadybininkams, kurie tvarko mano paskyrą, ta, kad buvo apnuoginta nedidelė mano spenelio dalis.

Mane vis dar stebina tai, kad gyvename kultūroje, kuri leidžia parodyti kiekvieną moters kūno centimetrą, išskyrus spenelį.

Tarsi tai būtų vienintelė moters anatomijos dalis, kurią galima seksualizuoti. Spenelis, kuris maitina kūdikį!

Ar vyro spenelis nėra laikomas erotiniu? O kaip dėl moters sėdmenų, kurie niekada niekur necenzūruojami?

Džiaugiuosi, kad sugebėjau išlaikyti sveiką protą per keturis dešimtmečius trukusią cenzūrą... Seksizmas... Amžiškumas ir mizoginija.

Puikiai pritaikyta melui, kuriuo mes buvome įpratę tikėti apie piligrimus, taikiai laužančius duoną su Amerikos indėnais, kai nusileido Plimuto uoloje! Telaimina Dievas Ameriką“, – rašė žvaigždė.