Kaip praneša „TMZ“, garsus 74-erių vyras mirė nuo koronaviruso.

„Šią savaitę jis turėjo apsilankyti verslo vakarienėje. Susitikimas buvo atšauktas, nes jis pasijautė blogai dėl koronaviruso.

Šaltiniai atskleidė, kad jo būklė greitai tapo kritinė“, – naujienų portalui išdavė kiti šaltiniai.

Lieka neaišku, ar daininininkas buvo pasiskiepijęs, ar ne.

Atlikėjo mirties priežastis kol kas oficialiai neatskleidžiama.

M.Loafas išgarsėjo teatro pastatymais ir operinėmis dainomis, tarp jų – „Paradise by the Dashboard Light“, „Two out of Three Ain't Bad“ ir „Bat out of Hell“.