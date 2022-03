„Oskarus“ sudrebino skandalas: po pokšto apie žmoną W. Smithas šoko ant scenos ir trenkė vedėjui

Joje, kaip visuomet, netrūko staigmenų.

Teikdamas vieną iš apdovanojimų amerikiečių komikas Chrisas Rockas laidė juokelius. Jis paminėjo ir aktoriaus Willo Smitho žmoną Jada Pinkett Smith.

Komikas Chrisas Rockas užlipo ant scenos įteikti nominaciją už geriausią dokumentinį filmą (ar serialą) bei pasakė pokšą apie Jada Pinkett Smith, turėdamas omenyje jos nuskustą galvą (aktorė anksčiau buvo prisipažinusi kovojanti su alopecija – liga, kuri skatina plaukų slinkimą – aut. past.).

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip išgirdęs tokius pokštus, Willas Smithas pakilo nuo kėdės ir trenkė komikui antausį.

Grįžęs į salę, W.Smithas kelis kartus piktai rėžė: „nesakyk nieko apie mano žmoną iš savo sušiktos burnos“.

Lieka neaišku ar ši situacija buvo tikra, ar surežisuota.

Apdovanojimų sąrašas:

Geriausias filmas

„Belfastas“ (angl. „Belfast“, rež. Kennethas Branagh)

„CODA“ (rež. Sian Heder)

„Drive My Car“ (jap. „Doraibu mai kâ“, rež. Ryûsuke Hamaguchi)

„Kopa“ (angl. „Dune“, rež. Denis Villeneuve’as)

„Košmarų skersgatvis“ (angl. „Nightmare Alley“, rež. Gullermo del Torro)

„Nežiūrėk aukštyn“ (angl. „Don’t Look Up“, rež. Adamas McKay)

„Saldymedžio pica“ (angl. „Licorice Pizza“, rež. Paulas Thomas Andersonas)

„Šuns galia“ (angl. „Power of Dog“, rež. Jane Campion)

„Vestsaido istorija“ (angl. „West Side Story“, rež. Stevenas Spielbergas)

„Williams metodas“ (angl. „King Richard“, rež. Reinaldo Marcusas Greenas)

Geriausias režisierius

Paulas Thomas Andersonas („Saldymedžio pica“)

Kennethas Branagh („Belfastas“)

Jane Campion („Šuns galia“)

Stevenas Spielbergas („Vestsaido istorija“)

Ryûsuke Hamaguchi („Drive My Car“)

Geriausia aktorė

Jessica Chastain („Tamės Fei akys“/ angl. „The Eyes of Tammy Faye“)

Olivia Colman („Dingusi dukra“/ angl. „The Lost Daughter“)

Penélope Cruz („Paralelinės mamos“/ isp. „Madres paralelas“)

Nicole Kidman („Būti Rikardais“/ angl. „Being the Ricardos“)

Kristen Stewart („Spencer“)

Geriausias aktorius

Javier Bardemas („Būti Rikardais“)

Benedictas Cumberbatchas („Šuns galia“)

Andrew Garfieldas („Tik, tik… Bum!“/ ang. „Tick, Tick… Boom!“)

Willas Smithas („Williams metodas“)

Denzelis Washingtonas („Makbeto tragedija“/ angl. „The Tragedy of Macbeth“)

Geriausia antro plano aktorė

Jessie Buckley („Dingusi dukra“)

Ariana DeBose („Vestsaido istorija“)

Judi Dench („Belfastas“)

Kirsten Dunst („Šuns galia“)

Aunjanue Ellis („Williams metodas“)

Geriausias antro plano aktorius

Ciaránas Hindsas („Belfastas“)

Troy Kotsuras („CODA“)

Jesse Plemonsas („Šuns galia“)

J.K.Simmonsas („Būti Rikardais“)

Kodi Smitas-McPhee („Šuns galia“)

Geriausias originalus scenarijus

„Belfastas“

„Blogiausias žmogus pasaulyje“ (norv. „Verdens verste menneske“)

„Nežiūrėk aukštyn“

„Saldymedžio pica“

„Williams metodas“

Geriausias adaptuotas scenarijus

„CODA“

„Dingusi dukra“

„Drive My Car“

„Kopa“

„Šuns galia“

Geriausias tarptautinis filmas

„Bėglys“ (dan. „Flugt“, rež. Jonas Poheris Rasmussenas/ Danija)

„Blogiausias žmogus pasaulyje“ (rež. Joachimas Trieras/ Norvegija)

„Dievo ranka“ (it. „É stata la mano do Dio“, rež. Paolo Sorrentino/ Italija)

„Drive My Car“ (rež. Ryûsuke Hamaguchi/ Japonija)

„Lunana. Jakas klasėje“ (angl. „Lunana: A Yak in the Classrom“, rež. Pawo Choyning Dorji/ Butanas)

Geriausias animacinis filmas

„Bėglys“

„Enkanto“ (angl. „Ecanto“)

„Luka“ („Luca“)

„Mičelai prieš mašinas“ (angl. „The Mitchells vs. The Machines“)

„Rėja ir paskutinysis drakonas“ (angl. „Raya and the Last Dragon“)

Geriausias dokumentinis filmas

„Bėglys“

„Pakilimas“ (angl. „Acsension“)

„Palėpė“ (angl. „Attica“)

„Soul muzikos vasara (… arba, Kai revoliucija negalėjo būti parodyta per televiziją“) (angl. „Summer of Soul (…Or, When Revolution Could Not Be Televised“)

„Rašyti ugnimi“ (angl. „Writing with Fire“)

Geriausias montažas

„Kopa“

„Nežiūrėk aukštyn“

„Šuns galia“

„Tik, tik…Bum!“

„Williams metodas“

Geriausias kostiumų dizainas

„Kopa“

„Košmarų skersgatvis“

„Kruela“ (angl. „Cruella“)

„Sirano“ (angl. „Cyrano“)

„Vestsaido istorija“

Geriausios šukuosenos ir grimas

„Guči namai“ (angl. „House of Gucci“)

„Kelionė į Ameriką II“ (angl. „Coming 2 America“)

„Kopa“

„Kruela“

„Tamės Fey akys“

Geriausios dekoracijos

„Kopa“

„Košmarų skersgatvis“

„Makbeto tragedija“

„Šuns galia“

„Vestsaido istorija“

Geriausi vaizdo efektai

„Kopa“

„Laisvasis Gajus“ (angl. „Free Guy“)

„Mirtis palauks“ (angl. „No Time to Die“)

„Šang-Či ir dešimties žiedų legenda“ (angl. „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“)

„Žmogus-voras: nėra kelio atgal“ (angl. „Spider-Man: No Way Home“)

Geriausias garsas

„Belfastas“

„Kopa“

„Mirtis palauks“

„Šuns galia“

„Vestsaido istorija“

Geriausias originalus garso takelis

„Enkanto“

„Kopa“

„Nežiūrėk aukštyn“

„Paralelinės mamos“

„Šuns galia“

Geriausia originali daina

„Be Alive“ – Beyoncé Knowles-Carter & Darius Scottas („Williams metodas“)

„Dos Oruguitas“ – Lin-Manuel Miranda („Enkanto“)

„Down to Joy“ – Vanas Morrisonas („Belfastas“)

„No Time to Die“ – Billie Eilish & Finneas O’Connellas („Mirtis palauks“)

„Somehow You Do“ – Diane Warren („Keturios geros dienos“/ angl. „Four Good Days“)

Geriausias trumpametražis vaidybinis filmas

„Ala Kačū – imk ir bėk“ (angl. „Ala Kachuu – Take and Run“)

„Ilgas atsisveikinimas“ (angl. „The Long Goodbye“)

„Prašom sustoti“ (angl. „Please Hold“)

„Turiu omenyje“ (angl. „On my Mind“)

„Suknelė“ (lenk. „Sukienka“)

Geriausias trumpametražis animacinis filmas

„Boksbaletas“ (angl. „Boxballet“)

„Liepsnelė Robin“ (angl. „Robin Robin“)

„Meno aferos“ (angl. „Affairs of the Art“)

„Priekinio stiklo valytuvas“ (angl. „The Windshield Wiper“)

„Žvėris“ (isp. „Bestia“)

Geriausias trumpametražis dokumentinis filmas

„Girdimas“ (angl. „Audible“)

„Kai buvome pašaipūnai“ (angl. „When We Were Bullies“)

„Krepšinio karalienė“ (angl. „The Queen of Basketball“)

„Trys dainos Benazir“ (angl. „Three Songs for Benazir“)

„Vesk mane namo“ (angl. „Lead Me Home“)

Geriausias operatorius

„Kopa“

„Košmarų skersgatvis“

„Makbeto tragedija“

„Šuns galia“

„Vestsaido istorija“