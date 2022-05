Ukrainiečių aktorius Daniilas siekia parodyti pasauliui, ką išgyvena Ukrainos fronto linijoje ir dėkoja Lietuvai

Žurnalistai stebėjo, kaip vyksta žmonių evakuacija, kur nekalti civiliai atsidūrė fronto linijoje po artilerijos šūviais. Kuomet Daniilas su prancūzais atvyko į Rubežnoje miestą, buvo įspėti, kad toliau vykti negalima, nes tą dieną ten nevyko net ir policija, nebuvo vykdoma gyventojų evakuacija. Tačiau ryžtingi Prancūzijos žurnalistai nutarė važiuoti, o Daniilas vairavo. Kai komanda atvyko buvo ganėtinai ramu, tačiau po akimirkos prasidėjo tikras košmaras. Nors tame regione košmaras vyksta jau nuo pat 2014 m. Daniilas tą dieną lankėsi Rubežnoje miesto kultūros namuose, kurių rūsiuose žmonės slepiasi nuo nuolatinių artilerijos apšaudymų. Kai artilerijos salvės aprimo Daniilas kartu su vietiniu savanoriu, besirūpinančiu vietos senoliais, nuėjo link mašinos paimti daiktų.

Ir toliau Daniilo filmuotoje medžiagoje matome, kokie baisūs dalykai nutinka. Daniilas priduria, jog baisiausia yra tai, kada žmogui išėjus iš slėptuvės virš galvos staiga pradeda šaudyti – tiesiog nesupranti iš kur į kur kas atskrenda ir ši negalia ką nors padaryti veda iš proto, nors per misijos laiką Daniilas jau įgijo praktinių žinių kaip save apsisaugoti per apšaudymus.

„Dar truputis ir pagal garsą išmoksiu nustatyti atstumą... iš kokio ginklo šauta… atakos periodiškumą… salvės užtaisymo pauzę… Daug naujų pojūčių ir patirties savo aktoriaus profesijai. Tikėkimės tai viskas greit pasibaigs ir mes tai matysime tik kine“ – atvirauja Daniilas.

Tai situacija, kada nuolat vyksta apšaudymai ir žmogus esi bejėgis prieš barbariškus okupantų išpuolius. Gyventojai ten gyvena siaubingomis sąlygomis, jie neturi nei vandens, nei elektros, nei šildymo, nei dujų. Nedirba iš vis jokia įstaiga – ne tik, kad mokyklos ar darželiai, tačiau nedirba net medicinos punktai, vaistinės ir maisto parduotuvės. Situacija Donecko ir Luhansko srityse taikiems gyventojams yra protu nesuvokiamai pavojinga. Žmonės, čia turi gyventi nuolatinėje įtampoje ir baimėje. Jie bet kuriuo metu gali būti sužeisti, ištremti į Rusiją ar net nužudyti, o moterys išprievartautos.

Nors Daniilas turi nuostabią šeimą ir mažą dukrelę, tačiau kaip ir visi ukrainiečiai yra ryžtingas savo šalies patriotas. Sklindant itin baisiems grasinimams iš Rusijos ypač prieš gegužės 9-ąją, jis liko stebėti situacijos karo zonoje, kur vien per tą dieną Donecko srityje rusai žiauriai apšaudė 13 gyvenviečių, nužudė 12 civilių ir per dešimtį sužeidė. Kasdien ten dingsta žmonės be žinios arba yra prievarta vežami į Rusiją, kur iš jų atimami dokumentai ir telefonai.

Daniilas Mireškinas yra populiarus Ukrainos aktorius, suvaidinęs daugiau kaip 70 filmų ir serialų, ir apie 20 spektaklių. Jis kaip ir visi ukrainiečiai tą lemtingą 2022-ųjų vasario 24 d. rytą, su savo šeima pabudo nuo bombų sprogimų Kijeve. Ryte pažadinęs savo mažametę dukrelę iš miego su žmona turėjo evakuotis. Patyrusi už 150 metrų nuo automobilio bombos sprogimą, šeima prasiveržė į saugesnę vietą. Mažoji Daniilo dukrelė, kaip ir daugelis ukrainiečių vaikų turėjo patirti tokį didelį išgąstį, matyti šį baisų karą ir šalia sprogstančias bombas, žūstančius nekaltus civilius gyventojus. Ukrainos rytinių sričių vaikai patiria didžiulį stresą, mato siaubingus vaizdus, girdi nuolatinius bombų ir artilerijos šaudymus. Tai jų kasdienybė. Šlykštūs rusų okupantai iš ukrainiečių vaikų atėmė vaikystę, sveikatą, namus, tėvus ir artimuosius. Drąsūs Ukrainos kovotojai, tęsia intensyvią kovą su Rusijos agresija, kiek galėdami gina savo šalies vaikus.

Daniilas Mireškinas saugiai išvežęs savo dukrelę, žmoną ir šunį iš Kijevo į saugesnę vietą Ukrainoje, grįžo atgal į Kijevą dirbti savanoriu. Daniilas padėjo evakuoti žmones iš Kijevo, o grįždamas atgal veždavo humanitarinę pagalbą žmonėms ir kareiviams. Aprimus Ukrainos sostinės intensyviems bombardavimams, Daniilas net kelis kartus bandė savanoriškai užsirašyti į Ukrainos karines pajėgas, tačiau jo karinė parengtis nebuvo tinkama ir jis pateko į rezervą. Tuo laiku Daniilas buvo pakviestas dirbti su Prancūzijos karo žurnalistais. Taip jis darbavosi su jais tris savaites fronto linijose, pastoviai apšaudomose priešo artilerijos.

Daniilas, kaip ir visi ukrainiečiai, labai nuoširdžiai dėkoja lietuviams už didžiulį palaikymą. Ukrainiečiai labai vertina lietuvių paramą pabėgėliams, yra dėkingi už įvairią paramą. Daniilui, kaip ir visai Ukrainai, Lietuvos palaikymas ir parama yra labai svarbi, jie tai vertina iš visos širdies.