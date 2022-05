„Youtube“ žvaigždė TomSka pakvietė gerbėjus šį savaitgalį susitikti Vilniuje

Savo „Twitter“ paskyroje kūrėjas pakvietė gerbėjus gyvai pasimatyti jau šį savaitgalį, didžiausio populiariosios kultūros renginio Baltijos šalyse „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ metu, gegužės 20–22 dienomis, „LITEXPO“. Svečio atvykimą remia „Surfshark“.

„Lietuva! Aš atvykstu į „Comic Con Baltics“ artėjantį savaitgalį! Ateikite pasakyti labas ir išmokyti mane lietuviškų keiksmažodžių“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė T.J.Ridgewellas, pasidalindamas kitų garsių renginio svečių sąrašu.

Per 7 mln. sekėjų visame pasaulyje

Gerbėjams slapyvardžiu TomSka pažįstamas T.J.Ridgewellas yra britų filmų kūrėjas, aktorius, turinio kūrėjas, balso aktorius ir vaizdo tinklaraštininkas.

Kūrėjas geriausiai žinomas už vaidmenį nepriklausomame britų animaciniame seriale „Eddsworld“ bei už paties rašytus, režisuotus ir prodiusuotus komedijos žanro animacinius serialus „asdfmovie“, „Crash Zoom“ bei „Project: Library“.

„Šiandien pagrindinis kūrėjo „Youtube“ kanalas turi per 7,14 mln. sekėjų, o jo vaizdo įrašai peržiūrėti daugiau nei 2 mlrd. kartų. Jis buvo kviestinis svečias tokiose laidose kaip „BBC The One Show“ bei kūrė trumpametražį filmą garsiajam komedijų kanalui „Comedy Central“. Kitaip tariant, tai visame pasaulyje garsus turinio kūrėjas, tikime, pradžiuginsiantis tūkstančius gerbėjų Lietuvoje“, – sako Tomas Vievesis, renginio „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“.

Vienas pirmųjų ir garsiausių kūrėjo projektų pasirodė dar 2005 metais. Tai – animacinis serialas pavadinimu „Eddsworld“, kurtas kartu su kitu garsiu britų kūrėju Edd Gould. Kartu aktoriai sėkmingai serialą kūrė iki 2012 metų, iki kol nuo sunkios ligos mirė E. Gould. Po kolegos mirties T.J.Ridgewellas perėmė „Eddsworld“ gamybą į savo rankas ir kūrė jį iki 2016 metų.

Pritraukė 1 mln. svarų sterlingų

„Turbūt ryškiausias ir gerbėjams geriausiai pažįstamas T.J.Ridgewellas projektas yra internete transliuojama animacinė komedija „asdfmovie“. Kiekvieną seriją sudaro labai skirtingos, įvairios, tačiau paprastos ir nespalvotos animacijos, kuriančios atsitiktinio humoro siužeto linijas. Iš viso jų sukurta keturiolika, o kiekviena jų sulaukė keliasdešimties milijonų peržiūrų“, – sako T.Vievesis.

Interneto platformos „Youtube“ kanale transliuojamos komedijos populiarumą iliustruoja ir 2019 metais T.J.Ridgewellas inicijuotas „asdfmovie“ kortų žaidimo „Muffin Time“ kūrimo projektas „Kickstarter“ platformoje. Gerbėjai surinko daugiau nei 1 mln. svarų sterlingų sumą, viršydami pradinį kūrėjo lūkestį – pritraukti 10 tūkst. svarų sterlingų – šimtą kartų.

Kalbins ir Paul de Miko

Susitikti su kūrėju gyvai Vilniuje gerbėjai galės jau artėjantį savaitgalį, gegužės 21–22 dienomis, didžiausio populiarios kultūros renginio Baltijos šalyse – „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ – metu.

Diskusijų metu kūrėją kalbins garsus Lietuvos turinio kūrėjas Paulius Mikolaitis-Paul de Miko bei renginio moderatorius Jaq Greenspon. Renginio lankytojai turės galimybė su T.J.Ridgewellas pabendrauti ir gyvai, kūrėjo stende tiek renginio šeštadienį, tiek sekmadienį.

Apsilankiusių kultiniu tapusiame renginyje lauks ir daugiau naujienų.

Per tris „Comic Con Baltics 2022: Together with GameOn“ dienas lankytojų lauks ne tik susitikimai su komiksų, filmų bei serialų įžymybėmis, bet ir kompiuterinių žaidimų erdvės, cosplay konkursas, naujausių filmų pristatymai, dekoracijos iš garsiausių pasaulio filmų bei serialų, žinomų kino bei televizijos svečių pranešimai ir daugybė kitų, su populiariąja bei žaidimų kultūra susijusių pramogų.

Pasinaudoję Kultūros pasu, vyresniųjų klasių mokiniai į renginį gali atvykti nemokamai.