Po princo Harry prisipažinimo vartojus narkotikų – JAV vyriausybė stos prieš teismą dėl vizos išdavimo

Vašingtone įsikūrusi konservatyvių pažiūrų ekspertų grupė „Heritage Foundation“ padavė Joe Bideno administraciją į teismą, kad būtų paskelbti Sasekso hercogo imigracijos bylos duomenys.

Organizacija nori gauti atsakymą, kaip princui buvo suteiktas leidimas patekti į Jungtines Amerikos Valstijas, nes šių metų pradžioje pasirodžiusioje atsiminimų knygoje „Spare“ (liet. „Atsarginis“), jis prisipažino vartojęs kokainą, kanapes ir psichodelikus.

Sprendimas atskleisti imigracijos duomenis gali turėti įtakos princo Harry statusui JAV, nes prisipažinus, kad jis vartojo narkotikus, prašymas išduoti vizą gali būti atmestas.

„Heritage Foundation“ organizacija siekia išsiaiškinti, ar kunigaikštis teikdamas prašymą išduoti vizą nenuslėpė fakto, kad yra vartojęs narkotikų.

Pagal JAV įstatymus visi, kurie prisipažįsta praeityje piktnaudžiavę nelegaliomis narkotinėmis medžiagomis, įprastai į šalį nėra įleidžiami. Prašyme dėl vizos išdavimo kiekvienas turi pažymėti langelį, atsakant „taip“ arba „ne“ į klausimą – „Ar jūs kada nors vartojote narkotines medžiagas?“ Atsakius „taip“, gali būti atsisakyta išduoti JAV vizą. Taip atsitiko atlikėjai Amy Winehouse 2008 m., todėl ji turėjo atšaukti planus dalyvauti „Grammy“ apdovanojimuose.

Tačiau net ir atsakius teigiamai apie vartotas narkotines medžiagas, automatiškai nėra užkertamas kelias patekti į JAV visam gyvenimui. Tai nusprendžiama po asmeninio pokalbio JAV konsulate arba oficialioje imigracijos tarnyboje. „Heritage Foundation“ teigė, kad yra didžiulis visuomenės susidomėjimas sužinoti, kaip Haris savo paraiškoje atsakė į klausimą apie narkotikus.

Anksčiau šį mėnesį kalbėjęs Nile'as Gardineris, buvęs vyresnysis Margaret Thatcher padėjėjas, teigė, kad ieškiniu siekiama „skaidrumo ir atskaitomybės“. „Yra labai aiškus JAV viešasis interesas užtikrinti, kad Harry nebūtų sulaukęs jokio palankaus ar lengvatinio požiūrio iš imigracijos institucijų“, – pridūrė jis.

„Bet koks neatitikimas tarp jo imigracijos paraiškoje pateiktų duomenų ir atskleidimo apie narkotikų vartojimą atsiminimų knygoje „Spare“ turėtų rimtų pasekmių jo teisiniam statusui Jungtinėse Valstijose.

Primename, kad kovo mėnesį princas Harry terapeutui daktarui Gaborui Mate'ui jis prisipažino, kad anksčiau vartojo kokainą, kuris jo „neveikė“, tačiau kanapių rūkymas ir psichodelikų vartojimas padėjo jo psichinei sveikatai, praneša mirror.co.uk.

Apie tai jis prabilo daktaro G. Mate'o interviu „The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culturen“ (liet. „Mitai apie normalumą: traumos,ligos ir išgijimas toksiškoje kultūroje“), kuriame jis teigė:

Aš pradėjau tai vartoti, kad būtų smagu, o tada pradėjau suvokti, kaip man tai padeda“. Tokiu būdu princas Harry bandė įveikti savo praeities traumas. Tačiau, pasak žiniasklaidos, JAV imigracijos pareigūnai laikosi griežtos pozicijos, kai yra kalbama apie ne amerikiečius, vartojančius narkotikus jų šalyje. Už tai jis gali netekti vizos.