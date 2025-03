„Mis Visata Ukraina“ nugalėtoja A. Subbota paviešino, ką jai padarė vyras: vaizdai – sukrečia

Savo išgyvenimus ir nuotraukas, kuriose matyti, kaip ji buvo sužalota smurtautojo, Anastasija paviešino socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.

„Kai matai tik nuotrauką, o čia – santykių su žmogumi, kurį net mylėjai, kuriuo anksčiau tikėjai ir tikėjaisi, kad viskas pasikeis, bet niekas nepasikeitė, tapo tik blogiau... Alkoholis... Nerviniai sukrėtimai... Manipuliavimas tavimi, tavo šeima ir draugais... Patyčios ir smurtas... Grasinimai...“, – šiurpą keliančiais išgyvenimais dalijosi ji.

Menekenė teigė nei pati nesuprantanti, kaip visa tai ištvėrė, o svarbiausia – kaip ryžosi visa tai užbaigti.

„Ištinka dar viena nemaloni „situacija“, tu susikaupi, susikrauni daiktus ir grįžti namo. Tada žodis „namai“ man dar niekada nebuvo toks šiltas, net kai grįžti į Ukrainą su 2 metų vaiku po raketomis.

Depresija, kurios niekam nerodai, net savo vaikui, isterija, nemiga, nesupratimas, ką daryti toliau... Vėl susitelkiate, nes turite vaiką, kuris jums rūpi, ir yra žmonių, kurie jus palaiko. Tada tiesiog pradedi gyventi, pripranti prie to, kad esi laisva ir gyveni be baimės dėl savo ir vaiko gyvybės, gyveni ramiai, ramiai net ir esant nuolatinei signalizacijai ir apšaudymams... „Juokinga“, tiesa? Per beveik metus, praleistus Ukrainoje, man nebuvo taip baisu, kaip kartais buvo per šiuos 6 metus“, – pasakojo ji.

Baigdama įrašą Anastasija pasiuntė žinutę moterims, kentusioms ar kenčiančioms namuose smurtą.

„Taigi, noriu pasakyti vieną dalyką: kad buvo ar yra tokioje situacijoje, kaip aš... Jūsų sveikata, moralinė, psichologinė ir fizinė būklė yra svarbi, o jūsų gyvenimas – taip pat svarbus. Kai žmonės sako, kad jie pasikeis – netikėkite jais... Nes melas bus vieną, du, tris kartus ir taip be galo.

Ir neverta visų pasaulio pinigų toleruoti tokį požiūrį! Žinau, kad yra žmonių, kurie apsidžiaugs šiuo įrašu, bet man tai nerūpi. Seniai norėjau tai parodyti, susitaikiau su tokia padėtimi ir gyvenu toliau. Ačiū už 6 metus! Ir ačiū, kad padarei mane stipresnę, protingesnę ir labiau save vertinančią“, – tokiais žodžiais įrašą baigė ji ir pridūrė, kad paviešino dar ne visas nuotraukas.