Mirė „Hario Poterio“ aktorius Simonas Fisheris-Beckeris: liūdną žinią pranešė jo mylimasis

Liūdna žinia apie netektį socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė antroji aktoriaus pusė Tonis Dugdale'as, tačiau kas jam nutiko – neįvardijo.

„Sveiki visi. Tai Tonis, Simono vyras. Turiu labai liūdnų naujienų. Simonas mirė šiandien 14 val. 50 min. Kurį laiką paliksiu šią paskyrą prieinamą. Nesu tikras, ar dar kartą kuo nors dalysiuosi. Ačiū“, – socialiniuose tinkluose teigė aktoriaus mylimasis.

Apie tai CNN patvirtino ir aktoriaus agentė Kim Barry.

„Netekau ne tik kliento, Simono Fisherio-Beckerio, bet ir artimo asmeninio draugo, su kuriuo bičiuliavomės 15 metų, – sakoma agentės pranešime, – Jis man labai padėjo, visada buvo malonus, dėmesingas ir nuoširdžiai domėjosi kiekvienu žmogumi.“

S. Fisheris-Beckeris Holivude pirmą kartą sušmėžavo 1990-aisiais. Tuomet jis filmavosi tokiuose serialuose, kaip – „Hale and Pace“ ir „One Foot in the Grave“.

Viena ryškiausių jo karjeros akimirkų buvo pasirodymas pirmojoje „Hario Poterio“ dalyje, kur jis suvaidino vaiduoklį, klaidžiojantį Hogvartso koridoriais.