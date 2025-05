Princui Harry – aštrus kirtis iš jo vaikystės dvasininkės: paragino nustoti vaidinti auką

Angela taip pat suabejojo princu Harry, kuris teigė, kad neva atleido karaliui Karoliui ir kitiems karališkosios šeimos nariams dėl kilusios nesantaikos po pasitraukimo iš karališkųjų pareigų. Dvasininkė tai pavadinu atleidimu tik iš dalies.

„Man gaila to raudonplaukio paauglio, kuriam kadaise pamokslavau. Tikiu, kad jis yra padorus žmogus. Tačiau iki šiol jis nerado būdo, kaip atsikratyti galvoje pasilikusios traumos“, – kalbėjo ji, teigdama, kad dėl kilusios nesantaikos kalti pačio Harry įsitikinimai ir jo išgyvenimai, kamuojantys po mamos mirties.

Beje, A. Tilby parašė straipsnį „The Church Times“, kurį pavadino „Pamokslas, kurį princas Harry turėtų išgirsti.“

Moteris ragino jį sekti Kristaus mokymu ir atleisti iš širdies – neva tik taip jis galės „išsilaisvinti“.

Dvasininkė taip pat praėjusį mėnesį dalyvavo BBC laidoje „Thought for the Day“. Ten ji svarstė, kad princas Harry vis dar skaudžiai išgyvena mamos princesės Dianos netektį ir dėl to jaučia nuoskaudą visai karališkajai šeimai.

„Jis pasakė per daug, kad tie santykiai galėtų būti pataisyti. Jis tvirtina atleidęs savo tėvui ir karališkajai šeimai, bet tai akivaizdžiai yra tik sąlyginis atleidimas.

Lankydamasis rytinėse pamaldose Etono koplyčioje jis galėjo suprasti tai, kad atleidimas reiškia ne tik susitaikymą su tuo, kuris įskaudino, bet ir aukos vaidmens atsisakymą. Tai – kur kas sunkiau, bet svarbiau už bet ką.

Pagal krikščioniško tikėjimo logiką, atleidimas veikia tik tada, kai aukos atleidžia iš širdies, tik tuomet jos gali išsilaisvinti“, – kalbėjo dvasininkė.

A. Tilby taip pat pridūrė, kad dalis kritikos, kurią patyrė princas Harry ir jo žmona Meghan Markle, buvo žiauri ir vulgaroka.

Moteris teigė, kad jai liūdna dėl to, kad Haris nesijaučia saugus ir galimai niekada nenorės sugrįžti į karališkąją šeimą, nors tai jo gimtinė.

Dvasininkė teigė pastebėjusi, kad princas Harry vis dar nepaleido vaikystėje patirto sielvarto ir aukos vaidmens.

„Jo knyga „Spare“ dar labiau pablogino santykius su šeima. <...>

Nuolatinis reikalavimas suteikti jam apsaugą ir įsitikinimas, kad jo tėvas galėtų tiesiog liepti ją suteikti, skamba taip, tarsi kalbėtų 12-metis, kuriam teko žengti paskui motinos karstą.

Po to, kai gegužės 2 d. Harry pralaimėjo apeliacinį teismą dėl saugumo suteikimo, jis aštriai sukritikavo karalių Karolį.

Harry skundėsi, kad tėvas nenori su juo kalbėti ir kad jis nežino, kiek dar jam (tėvui – aut.past.) liko (gyventi – aut.past.)“, – rėžė ji.

Beje, princas Harry yra sakęs, kad neketina su šeima grįžti į Jungtinę Karalystę. Jis mano, kad kai kurie šeimos nariai jam niekada neatleis už parašytą knygą, kurioje jis išdėstė daugybę nemalonių detalių apie gyvenimą Jungtinėje Karalystėje.