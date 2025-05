Lėktuvo katastrofoje žuvo garsus muzikos agentas: jam buvo 42-eji

Tarp žuvusiųjų – sunkiosios muzikos industrijos grandas, įtakingas muzikos agentas Dave'as Shapiro.

42-ejų metų D. Shapiro buvo viena svarbiausių figūrų alternatyviosios muzikos scenoje. Jis ne tik atstovavo gerai žinomas roko ir metalo grupes, tokias kaip „Pierce the Veil“, „Sum 41“, „Story of the Year“, „Silverstein“, „Parkway Drive“, bet ir bendradarbiavo su popmuzikos atlikėjais – tarp jų ir „Hanson“ bei Vanessa Carlton.

Jo dėka daugelis muzikos kolektyvų žengė pirmuosius žingsnius į tarptautinę šlovę.

Lėktuve, be D. Shapiro, taip pat skrido du kiti nepriklausomos agentūros „Sound Talent Agency“ darbuotojai.

Nors jų vardai oficialiai dar neskelbiami, manoma, kad visi trys įgulos nariai žuvo vietoje. Agentūros atstovai patvirtino netektį ir išplatino viešą pareiškimą.

„Esame sukrėsti dėl savo kolegų ir draugų žūties. Netekome vieno iš agentūros bendraįkūrėjų, kurio darbas ir asmenybė formavo mūsų vertybes nuo pat pirmos dienos. Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Šiuo metu labai prašome gerbti jų šeimų privatumą“, – rašoma pranešime.