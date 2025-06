Iš karališkosios šeimos narių to neišvysite: socialinius tinklus sprogdina M. Markle šokis prieš gimdymą

Paminėti dukros gimino dieną skirtas įrašas sulaukė milijonų žmonių dėmesio.

Įraše matyti, kaip Meghan su vyru, princu Harry, šoka ir judina klubus – pora atkūrė populiarų „TikTok“ šokį „Baby Mama Dance“, kuriame nėščiosios kartu su partneriais šoka pagal to paties pavadinimo dainą.

„Lygiai prieš ketverius metus įvyko ir tai. Abu mūsų vaikai gimė savaite vėliau nei buvo numatyta... tad kai nepadėjo nei aštrus maistas, nei ilgi pasivaikščiojimai ar akupunktūra – beliko tik vienas būdas“, – „Instagrame“ šmaikštavo ji.

Nors neaišku, ar šokio iššūkis, kurį dar 2013 metais sukūrė komikas Cameronas Hendersonas ir kurio žodžiuose skamba „been pregnant for way too long“ („jau per ilgai laukiuosi“, liet.), iš tiesų paskatino Meghan gimdymą, tačiau akimirka sulaukė didelio dėmesio.

Vaizdo įrašas pasirodė po kelių kunigaikštienės įrašų, kuriuose ji dalijosi jautriomis šeimos akimirkomis su ketverių metų Lilibet.

Komentatoriai aktyviai dalijosi nuomonėmis pamatę M. Markle ir princo Harry šokį.

„Štai kaip atrodo tikra meilė – nenutraukiamas ryšys. Tikros laimės nesuvaidinsi“, – rašė vienas.

„Dalykai, kurių Williamas ir Kate nedaro... Pasilinksminkite“, – pridėjo kitas.