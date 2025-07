Milijoninės Jeffo Bezoso vestuvės baigėsi nesėkme: dingo prabangi Lauren Sánchez suknelė, yra dvi versijos

Kaip praneša Italijos žiniasklaida, nuotaka Lauren į vestuves buvo atsivežusi net 27 dizainerių kurtas sukneles, tačiau į medaus mėnesį Sicilijoje pora išvyko su viena mažiau.

Laikraštis „Corriere della Sera“ teigia, kad suknelė galėjo būti pavogta – esą kažkas prasprūdo pro apsaugą į iškilmingą vakarėlį Šv.Jurgio (San Giorgio) saloje, kurioje pora apsikeitė žiedais.

Vestuvės, kurių sąmata galėjo siekti iki 48 mln. eurų, truko tris dienas ir sutraukė garsiausias pasaulio žvaigždes – tarp svečių buvo Oprah Winfrey, Orlando Bloomas ir Kim Kardashian.

Situaciją žinantys šaltiniai patvirtino, kad suknelė dingo, tačiau pabrėžia – policijai skundas nepateiktas, nes tikimasi, kad prabangi suknelė galiausiai atsiras.

Be to, sklando ir kitos versijos: mat „Dolce & Gabbana“ suknelė buvo suplėšyta ir užsidegė per vakarėlį.

Kol superjachtomis ir privačiais lėktuvais į Veneciją plūdo įžymybės, vietos gyventojai ėmėsi protestų – aktyvistai piktinosi, kad tokios milijonierių linksmybės paverčia Veneciją turtingųjų žaidimų aikštele, o miestui tai atneša tik rūpesčių.

Penktadienio vakarą ant Šv. Morkaus aikštės varpinės lazeriu buvo išrašytas šūkis „Jokių karalių, jokių Bezosų“, o Didžiuoju kanalu aktyvistai plukdė Bezoso manekeną, laikantį „Amazon“ dėžę ir netikrus dolerius.

Dėl protestų teko net pakeisti pagrindinės šventės vietą – aktyvistai grasino kanalus užtvindyti pripučiamais krokodilais, kad svečiai negalėtų atvykti.

Nepaisant skandalų, pora jau išvyko į Taorminą, Sicilijoją. Pranešama, kad į salą J.Bezosas ir L.Sánchez atplaukė superjachta, o vėliau sraigtasparniu nuskrido į prabangų viešbutį „San Domenico Palace“, kur buvo filmuojamas garsusis serialas „Baltasis Lotusas“.

Kol kas Sicilijoje jokių protestų nepranešta. Priešingai – vietos merai milijardierių porą kviečia pasilikti ilgiau ir tikina: „Čia jus pasitiks saulė, jūra ir nuoširdūs žmonės.“