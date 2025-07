Mirė legendinė dainininkė Connie Francis

Apie skaudžią netektį pranešė „The New York Times“ ir jos komanda.

„Plyštančia širdimi ir su didžiuliu liūdesiu pranešu jums apie savo brangios draugės Connie Francis mirtį“, – "Facebook'e" rašė C. Francis priklausiusios muzikos įrašų kompanijos „Concetta Records“ prezidentas ir jos honorarų valdytojas Ronas Robertsas.

Kol kas atlikėjos mirties priežastis neatskleista.

Dar kovo mėnesį C. Francis pranešė, kad ji gali judėti tik su neįgaliųjų vežimėlio pagalba.

Ji tikino, kad susiduria su varginančiu sąnarių skausmu ir gydosi.

C. Francis buvo amerikiečių popmuzikos dainininkė, išgarsėjusi 6-ajame ir 7-ajame dešimtmečiuose su tokiais hitais kaip „Pretty Little Baby“ ir „Who's Sorry Now“.

Ji laikoma viena pirmųjų moterų popžvaigždžių, padariusių tokią didelę įtaką muzikos industrijai.