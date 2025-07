Atskleidė, kaip atrodo garsiosios BBC laidų vedėjos A. Scott kasdienybė: nuo santykių su garsia dainininke iki grasinimo susidoroti

Pastaraisiais metais A. Scott tapo neatsiejama BBC futbolo laidų dalimi ir vienu ryškiausių veidų didžiųjų tarptautinių turnyrų metu, rašo walesonline.com.

Buvusi „Arsenal“ ir Anglijos rinktinės gynėja, po karjeros futbole tapo viena iš labiausiai gerbiamų sporto komentatorių Jungtinėje Karalystėje. Ji veda BBC laidą „Football Focus“ ir dalyvauja daugelyje kitų programų.

Šį mėnesį paskelbtoje metinėje BBC atlyginimų ataskaitoje nurodyta, kad A. Scott uždirba tarp 205–210 tūkst. svarų per metus.

Jos uždarbis susideda iš įvairių veiklų – moterų futbolo turnyrų, olimpinių žaidynių transliacijų komentavo bei sporto laidų vedimo.

Alex – viena ryškiausių moterų britų žiniasklaidoje ir reta moteris sporto komentavimo srityje, kuri pakliūva tarp aukščiausiai apmokamų BBC darbuotojų.

Žinoma britė yra romantiškai susijusi su popmuzikos žvaigžde Jess Glynne. Nors viešai apie santykius jos pratvirtino prieš keletą mėnesių, dažnai pastebėti kartu jas buvo galima nuo 2023 metų.

J. Glynne išgarsėjo tokiais hitais kaip „Rather Be“, „Don’t Be So Hard On Yourself“, „I’ll Be There“ ir „Hold My Hand“ – pastarasis ypač gerai atpažįstamas kaip foninė daina nuolat grojanti „Jet2“ avialinijų reklamoje.

Anskčiau sklandė kalbos, kad A. Scott kartu su J. Glynne svarsto galimybę persikelti į JAV. Tokia informacija pasirodė po sudėtingesnio laikotarpio BBC.

Praėjusį spalį paaiškėjo, kad A. Scott jaučiasi nusivylusi kritika dėl sumažėjusio „Football Focus“ žiūrimumo bei jaučia, jog BBC vadovai jos nepalaiko.

Nors 2023 m. rugsėjį ji pati „X“ platformoje neigė, kad reitingai krenta, 2024 m. spalį šaltinis žiniasklaidai atskleidė kitokią informaciją.

„Alex rimtai svarsto pasitraukti. Pernai ją labai skaudino kritika – jautėsi apleista, kai niekas nepaskelbė tikrų žiūrimumo skaičių“, – sakė ji.s

Vis dėlto šiuo metu A. Scott vis dar gyvena Jungtinėje Karalystėje.

Komentatorė yra atvirai pasakojusi apie sunkumus, lydinčius viešą jos gyvenimą. Vienas labiausiai sukrėtusių atvejų – grasinimai apipilti rūgštimi, kurie ją taip išgąsdino, jog ėmė bijoti išeiti iš namų.

„Yra ir tamsioji šlovės pusė. Esu patyrusi daug rasizmo, priekabiavimų ir net grasinimų mirtimi. Žmonės sakė, kad esu eteryje tik todėl, kad esu juodaodė, moteris ir jauna. Neva esu tiesiog kvotos užpildymas.

Bijojau išeiti iš namų – žinutėse buvo sakoma, kad mano veidas bus apipiltas rūgštimi“, – yra kalbėjusi ji.

A. Scott taip pat atviravo apie sisteminį rasizmą ir mizoginiją sporto komentavimo srityje, kurioje vis dar dominuoja vyrai.

Tačiau nepaisant visko, ji išlieka tvirta – siekia didesnio matomumo ir atstovavimo moterims bei spalvotų žmonių bendruomenei sporte.

***

Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui.