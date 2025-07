Komedijos tęsinyje suvaidinęs A. Sandleris pranoko pats save: už tą patį vaidmenį uždirbo 10 kartų daugiau

Neseniai A. Sandleris suvaidino filme „Happy Gilmore 2“, kuris yra vienos žymiausių jo komedijų „Happy Gilmore“ (liet. Laimingasis Gilmoras) tęsinys.

Šis projektas paženklino jo sugrįžimą prie legendinio vaidmens ir dar kartą įrodė jo gebėjimą prajuokinti žiūrovus visame pasaulyje.

Toks atsidavimas darbui ir talentas prajuokinti atsispindi ir jo atyginime, o po pasirodymo antroje filmo dalyje jis gerokai išaugo.

Tikriausiai nedaugelis žino, kad A. Sandleris savo karjerą pradėjo kaip stand-up komikas ir, pasak „CBS News“, už vieną pasirodymą gaudavo vos 10 dolerių.

„Labai nervindavausi kiekvieną kartą. Išlipęs į sceną pamiršdavau, ką turėjau sakyti, ir pasimesdavau. Turėdavau gitarą rankose – bent jau tai kažką reiškė“, – pasakojo jis.

Vėliau, po sėkmingo pasirodymo laidoje „Saturday Night Live“, A. Sandleris suvaidino vienuose mylimiausių visų laikų komedijų filmų, tokiuose kaip „Happy Gilmore“ ir „The Wedding Singer“.

Po kiek laiko jis ėmėsi ir rimtesnių vaidmenų, pavyzdžiui, filmuose „Uncut Gems“ ir „Punch-Drunk Love“.

Kokia yra Adam Sandlerio grynoji vertė?

Pagal „Celebrity Net Worth“, A. Sandlerio grynoji vertė šiuo metu siekia apie 440 mln. JAV dolerių.

Bendrai jo filmai uždirbo daugiau nei 3 mlrd. dolerių kino teatruose. Pasak „Forbes“, jo pajamos pasiekė aukščiausią tašką 2023 metais – jis uždirbo 73 mln. dolerių ir tapo daugiausiai uždirbančiu aktoriumi Holivude tais metais.

A. Sandleris 1999 m. gruodžio 10 d. įkūrė savo kino gamybos kompaniją „Happy Madison“. Jis yra generalinis direktorius ir bendrasavininkas kartu su Jack Giarraputo. Kompanija sukūrė daugiau nei 50 filmų, tokių kaip „Grown Ups“, „You’re So Not Invited to My Bat Mitzvah“, „Murder Mystery“ ir „Zookeeper“.

Aktorius taip pat yra pasirašęs 250 mln. dolerių vertės sutartį su „Netflix“, kurią sudarė 2015 m. ir atnaujino 2020 m.

„Nesvarbu, ar pažįstate jį kaip Sandmaną, Water Boy, Billy Madisoną, Happy Gilmore, Nick Spitz ar tiesiog Adamą – aišku viena: mūsų žiūrovai negali juo atsižavėti“, – sakė „Netflix“ turinio vadovas Ted Sarandos.

„Jiems patinka jo istorijos ir humoras, ką matėme ir filme „Murder Mystery“. Tad labai džiaugiuosi, kad galime tęsti bendradarbiavimą su Adamu ir „Happy Madison“ komanda bei dovanoti juoką visam pasauliui“, – kalbėjo jis.

Kiek A. Sandleris uždirbo už vaidmenį „Happy Gilmore 2“?

A. Sandleris už vaidmenį „Happy Gilmore 2“ gavo net 20 mln. dolerių honorarą (apie 17,30 mln. eur). Tai – dalis, gauta iš pelningos sutarties su „Netflix“.

Įdomu tai, kad už vaidmenį „Happy Gilmore“ pirmojoje dalyje, išleistoje 1996-aisiais, jis neva gavo 2 mln. dolerių – net 10 kartų mažiau nei dabar.

„Pagalvojome, kad būtų smagu sukurti ką nors panašaus.

Tai kažkaip susiję su mūsų gyvenimu, šiuo amžiaus tarpsniu ir noru sukurti gryną komediją. Nėra nieko geriau nei paleisti komediją ir bandyti prajuokinti žmones – tai mums primena, kodėl apskritai ėjome į šį verslą“,– „Associated Press“ apie tęsinio kūrimą pasakojo A. Sandleris.

