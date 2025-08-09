Neseniai išsiskyrusi Lily Allen gulėsi ant operacinio stalo: pademonstravo naujus apvalumus

Po skyrybų su aktoriumi Davidu Harbouru britų atlikėja ne tik atvirai kalba apie emocinius iššūkius, bet ir drąsiai džiaugiasi nauju gyvenimo etapu.
Šių metų vasarį, prieš pat 40-ąjį gimtadienį, dainininkė ryžosi krūtinės didinimo operacijai.
Procedūros rezultatais ji pasidalijo visai neseniai – tik liepos viduryje. Apvalumus ji parodė vilkėdama tik išraiškingą raudoną liemenėlę.
„Atsiprašau, bet neatsiprašau“, dabindamasi kadru „Instagram“ paskyroje brūkštelėjo ji.
Apie šiuos pokyčius ji buvo užsiminusi anksčiau kalbėdama tinklalaidėje.
„Kaip jaučiuosi dėl senėjimo? Na... šeimą papildė kelios naujos narės – gal pastebėjai? Veidas – 40, krūtinė – 18...“, – kalbėdama apie pokyčius šmaikštavo ji.