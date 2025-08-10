Viešumoje pasirodžiusios C. Middleton pasikeitusi išvaizda sukėlė nerimą aplinkiniams: prabilo šaltiniai

Teigiama, kad Velso princesės išvaizda nustebino aplinkinius Vimbldono teniso turnyre, kuriame ji pasirodė kartu su princu Williamu bei vaikais Charlotte ir George’u.
„Catherine yra sulieknėjusi, o žmonės nerimauja, kad tai gali reikšti, jog jai sunkiai sekasi atsigauti po vėžio gydymo, o dar blogiau – kad liga galėjo grįžti“, – teigė karališkai šeimai artimas šaltinis.
Pasak jo, sklinda kalbos, kad princesė susiduria su apetito problemomis, todėl jai sunku priaugti svorio.
„Ji atrodo išsekusi, beveik be raumenų masės, nes praėjo sunkų kelią. Chemoterapija yra labai sudėtinga. Visa tai paliko pėdsaką“, – pridūrė jis.
Primename, kad pati Catherine Middleton prieš kurį laiką yra sakiusi, jog šis laikotarpis jai buvo išties sunkus.
„Gydymo metu stengiesi būti drąsi, stoikiška. Kai gydymas baigiasi, tada atrodo, jog gali judėti toliau, grįžti į normalų gyvenimą, bet iš tikrųjų taip nėra“, – pripažino Velso princesė.
Velso princesė apie vėžio diagnozę viešai prabilo 2024 m. kovą.