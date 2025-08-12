Filipinuose pagrobta ir nužudyta 35-erių tituluota gražuolė: paviešintos šokiruojančios nusikaltimo detalės

Filipinų policija teigia, kad nusikaltimas buvo iš anksto kruopščiai suplanuotas.
Liepos 31-ąją Ormoko mieste, Valencia rajone, A. Arradaza buvo pagrobta trijų ginkluotų vyrų, jai apsipirkinėjant maisto prekių parduotuvėje. Stebėjimo kamerų įrašuose matyti, kaip prie parduotuvės sustoja juodas „Toyota“ automobilis, iš kurio iššoka trys vyrai ir jėga įgrūda moterį į transporto priemonę.
Įtariamieji paspruko Kanangos, Leite kryptimi, o netrukus tas pats automobilis buvo pastebėtas važiuojantis Taclobano miesto link.
Apie pagrobimą artimieji teisėsaugai pranešė tik rugpjūčio 4-ąją – tą pačią dieną vietos žvejai jūroje aptiko jos kūną.
Pasak policijos majorės Shennos Layog, kūnas buvo jau išbrinkęs. Ji buvo nuogaą. Kaklas, rankos bei kojos surišti, veidas uždengtas juodu audiniu ir apvyniotas lipnia juosta. Prie kūno buvo pritvirtinti du dideli maišai, skirti jį nugramzdinti kūną į jūros dugną.
Šeima moterį atpažino pagal tatuiruotes ant nugaros. Pareigūnai neatmeta, kad auką galėjo būti įmanoma išgelbėti, jei apie jos dingimą būtų pranešta anksčiau.
Šiuo metu policija ieško įtariamųjų ir aiškinasi galimus nusikaltimo motyvus.