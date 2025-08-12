J. Lopez scenoje pakliuvo į kuriozinę situaciją: reakcija į ant kūno atsitūpusį didžiulį gyvį – pribloškianti

Rugpjūčio 10-ąją, koncertuodama Almatyje, Kazachstane, savo pasaulinio turo „Up All Night: Live in 2025“ metu, 56-erių dainininkė sulaukė netikėto „svečio“.
Įspūdingo šou įkarštyje didelis svirplys užropojo jai ant suknelės ir ėmė kopti aukštyn – link kaklo.
Tūkstančiams gerbėjų stebint, J. Lopez nė nekrūptelėjo: ji nesustojo dainuoti, neišklydo iš ritmo ir ramiai, vienu tiksliu judesiu, sugavo įžūlųjį vabzdį, kurį tuoj pat numetė už scenos ribų.
„Jis mane kuteno,“ – šyptelėjo atlikėja, sulaukusi audringų ovacijų. Vėliau vienas gerbėjų puslapių socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu ir pajuokavo: „Netikėtas siužeto vingis“.
Komentaruose gerbėjai negailėjo pagyrų už šaltakraujiškumą.
„Visada profesionalė“, – rašė vienas.
„Linksma akimirka, bet kartu – nepriekaištingas profesionalumas!“, – pridėjo kitas.
„Ji tai suvaldė taip gerai – aš būčiau griuvusi vietoje“, – pridėjo sekantis.
Šis nutikimas įvyko vos po kelių savaičių nuo kito netikėtumo scenoje Varšuvoje, Lenkijoje, kai liepos 25-ąją viduryje pasirodymo netikėtai nusmuko blizgi dainininkės sijono dalis.
Tuomet J. Lopez, kaip ir visada, su šypsena tęsė dainą, dar kartą įrodydama, kad jos šou niekada nesustabdo netikėtumai – nei audros, nei… svirpliai.
