Žinomos grupės koncerte – nemaloni drama: scenoje pasipiršęs vaikinas gavo antausį

Pasirodymo metu į sceną staiga išbėgo vaikinas, kuris priklaupė ant kelio ir jos paklausė: „Ar tekėsi už manęs?“
Iš pradžių Simbochka pasimetė ir nežinojo, ką jam atsakyti. Mergina paklausė, ar jis nejuokauja, tačiau vaikinas patikino, kad jo ketinimai rimti.
Tačiau mergina vis tiek nežinojo, ką jam pasakyti ir rėžė: „Pakalbėkime apie tai... Tiesiog tai turėjo įvykti ne čia ir ne dabar. Leisk man pagalvoti, gerai?“
Po šių žodžių įtampa tik didėjo – jos rankos paprašęs vaikinas suirzo ir visų akivaizdoje pasakė netikėtus žodžius.
„Jei čia būtų buvęs Parfeniukas, tu ilgai nesvarstytum“, – rėžė jis, turėdamas omenyje Simbochkos buvusį sužadėtinį, dainininką Ilją Parfeniuką.
Į tai mergina sureagavo gana aštriai ir trenkė jam į veidą.
Po to vaikinas bandė išsisukti ir tikino, kad tai – tik pokštas. Tačiau pokštams buvo jau per vėlu, nes gerbėjai visa tai nufilmavo ir paviešino socialiniuose tinkluose.
Išplitus vaizdo įrašui pasipylė daugybė internautų komentarų – jie buvo dvejopi.
Kol vieni teigė, kad scena galėjo būti suvaidinta, kiti gailėjo merginos, kuri turėjo patirti tokį pažeminimą.
„100 proc. suvaidinta scena“, – rašė vienas internautas.
„Nereikėjo jos įžeisti – jis žino, kad tai yra jai skaudi tema“, – komentavo kitas.
„Atrodo, kad ją tyčia bandoma pažeminti“, – pridūrė dar vienas.
