Dainininkė Nelly Furtado – sunkiai atpažįstama: pokyčiai verčia kilstelėti antakį

N. Furtado vilkėjo chaki spalvos palaidinę, derančius trumpus šortus su raukiniais ir ant pečių buvo užsimetusi žalius kailinius.
Jos įvaizdį užbaigė ilgi, blizgučiais dekoruoti batai ir tviskantys aksesuarai.
Ne vieną nustebino, kad atlikėja atrodo kiek kitaip nei anksčiau, tačiau pati N. Furtado yra ne kartą pasisakiusi apie savo išvaizdą.
Sausį ji savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje vilkėjo tik oranžinį bikinį ir paneigė gandus apie atliktas operacijas.
„Šiemet aš iš naujo pajutau estetinio spaudimo savo darbe lygį, bet tuo pačiu metu atradau naują meilės sau ir tikro pasitikėjimo savimi lygį.
Jei kam įdomu, aš niekada nesu dariusi jokių veido ar kūno operacijų bei didinimo procedūrų, išskyrus tai, kad susidėjau viršutinės dantų eilės laminatus. Tačiau iki šiol nesu dariusi jokių veido ar lūpų injekcijų bei užpildų“, – aiškino ji.
Beje, portugalų kilmės atlikėja anksčiau yra sakiusi, kad žurnalai jos karjeros pradžioje, 2000-aisiais, pašviesindavo jos odą ir keisdavo kūno formas, todėl daugelį galėjo nustebinti dabartinė jos išvaizda.
„Mano oda yra alyvuogių atspalvio, o jie dažnai ją labai pašviesindavo nuotraukose, taip pat sumažindavo klubus – redakcijose visada tą darydavo,“ – praėjusiais metais „People“ sakė ji.
Ji taip pat yra kalbėjusi apie ilgą pertrauką savo karjeroje, kurią padarė, kad užaugintų savo tris vaikus, todėl kurį laiką dažnai nesirodė viešumoje.
