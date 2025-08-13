Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Dainininkė Nelly Furtado – sunkiai atpažįstama: pokyčiai verčia kilstelėti antakį

2025 m. rugpjūčio 13 d. 06:43
Lrytas.lt
Garsi dainininkė Nelly Furtado (46 m.) pasirodė „Boardmasters“ festivalyje Jungtinėje Karalystėje pribloškė ne vieną gerbėją – vilkėdama atvirus drabužius atlikėja pademonstravo savo figūrą.
Daugiau nuotraukų (12)
N. Furtado vilkėjo chaki spalvos palaidinę, derančius trumpus šortus su raukiniais ir ant pečių buvo užsimetusi žalius kailinius.
Jos įvaizdį užbaigė ilgi, blizgučiais dekoruoti batai ir tviskantys aksesuarai.
Ne vieną nustebino, kad atlikėja atrodo kiek kitaip nei anksčiau, tačiau pati N. Furtado yra ne kartą pasisakiusi apie savo išvaizdą.
Sausį ji savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje vilkėjo tik oranžinį bikinį ir paneigė gandus apie atliktas operacijas.
„Šiemet aš iš naujo pajutau estetinio spaudimo savo darbe lygį, bet tuo pačiu metu atradau naują meilės sau ir tikro pasitikėjimo savimi lygį.
Jei kam įdomu, aš niekada nesu dariusi jokių veido ar kūno operacijų bei didinimo procedūrų, išskyrus tai, kad susidėjau viršutinės dantų eilės laminatus. Tačiau iki šiol nesu dariusi jokių veido ar lūpų injekcijų bei užpildų“, – aiškino ji.
Beje, portugalų kilmės atlikėja anksčiau yra sakiusi, kad žurnalai jos karjeros pradžioje, 2000-aisiais, pašviesindavo jos odą ir keisdavo kūno formas, todėl daugelį galėjo nustebinti dabartinė jos išvaizda.
„Mano oda yra alyvuogių atspalvio, o jie dažnai ją labai pašviesindavo nuotraukose, taip pat sumažindavo klubus – redakcijose visada tą darydavo,“ – praėjusiais metais „People“ sakė ji.
Ji taip pat yra kalbėjusi apie ilgą pertrauką savo karjeroje, kurią padarė, kad užaugintų savo tris vaikus, todėl kurį laiką dažnai nesirodė viešumoje.
Nelly Furtadofigūrapokyčiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.