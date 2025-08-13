Su daugiau nei 1000 vyrų permiegojusi „OnlyFans“ žvaigždė užsigeidė tapti mokytoja: baiminasi dėl vieno dalyko

Kaip skelbė radaronline.com, B. Blue nusprendė siekti dar vienos savo užgaidos.
Pabrėždama didelę savo patirtį mergina tikino, kad norėtų mokykloje mokyti lytinio švietimo.
Jos manymu, kai kurios vidutinio amžiaus mokytojos neturi tiek daug patirties su lytiniais santykiais, todėl ji būtų tinkamesnė šiam darbui.
Apie tai ji prakalbo Didžiosios Britanijos tinklalaidėje „Politics Joe“.
„Kai mokytoja bando tau pasakoti apie lytinį švietimą, tu jos tiesiog neklausai. Galvoji: „Ką tu iš viso žinai? Tu šiais laikais nesusigaudai. Tu nesupranti.“ Todėl tai turėtų aiškinti kas nors, kas yra daug aktualesnis ir kas iš tikrųjų klausosi, kitaip visa tai tiesiog atmetama“, – dėstė B. Blue.
Visgi ji nelėpė, kad šiam norui įgyvendinti gali sutrukdyti jos reputacija. Ypač ji baiminasi dėl to, kad ne vieną kartą filmavosi su vos pilnametystės sulaukusiais jaunais vyrais. Anot jos, tai mokykloms sukeltų isteriją.
„Labai norėčiau lankytis mokyklose ir šviesti žmones apie seksą. Bet šiuo metu, ypač todėl, kad daug dirbu su vos pilnamečiais, nemanau, kad mane įleistų. Galbūt po kelių metų. Gal po dešimties“, – svarstė ji.
B. Blue aiškino, kad ji būtų labai naudinga ypač kalbant apie galimas pasekmes po lytinių santykių.
„O kas, jei manai, kad kažką pasigavai – štai kur reikia pasitikrinti, štai kaip tai daryti“, – kaip pavyzdį pateikė ji.
Beje, visai neseniai B. Blue praleido šiek tiek laiko „mokyklos klasėje“, tačiau tai buvo tik pornografinio turinio scena.
Gegužę ji nufilmavo vaizdo įrašą su septyniais vos pilnametystės sulaukusiais vaikinais ir kita „OnlyFans“ žvaigžde Karolina Bajcer (22 m.).
Mergina patalpino vaizdo įrašą į „OnlyFan“, tačiau netrukus platforma ją užblokavo.