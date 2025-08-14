Paskelbti naujausi Jungtinės Karalystės karališkosios šeimos reitingai: po ilgo laiko pirmauja ne Catherine Middleton

Nuo to momento, kai 2011 m.susituokusi su princu Williamu oficialiai įsiliejo į karališkąją šeimą, C. Middleton, kasmet vis labiau pelnė britų ir pasaulio simpatijas.
Dažnai lyginama su princese Diana dėl savo šilumos ir ypatingo ryšio su visuomene, Velso princesė jau laikoma viena mylimiausių Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos narių istorijoje.
Vos prieš kelis mėnesius, 2025 m. vasarį, ji vis dar tvirtai pirmavo populiarumo reitinguose, o vyras sekė iš paskos – kaip ir praėjusiais metais.
Tačiau pastaraisiais mėnesiais visuomenės nuomonė pakito – pirmą kartą per ilgą laiką populiarumo viršūnę užėmė kitas aukšto rango karališkosios šeimos narys.
Dabar būtent princas Williamas yra labiausiai mėgstamas britų monarchijos atstovas – net 74 proc. britų apie jį atsiliepia palankiai.
Bendrai rezultatai karališkajai šeimai buvo geri: dauguma britų šeimą vertina teigiamai – 59 proc. mano, kad monarchija naudinga Jungtinei Karalystei, 54 proc. įsitikinę, jog ji yra „gera investicija“, o 47 proc. jaučia pasididžiavimą monarchija.
Princas Williamas visuomenės numylėtiniu tapo dar vaikystėje. Iš pradžių jam padėjo motinos, princesės Dianos, milžiniškas populiarumas, tačiau vėliau, XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje, jis pats tapo tarptautiniu širdžių ėdiku. Jo įvaizdį dar labiau sustiprino įspūdingos vestuvės su universiteto drauge C. Middleton, o simpatijos jam neslūgo iki šiol.
Pernai žmonės jį pamatė naujoje šviesoje – kai dėl žmonos ligos princui teko prisiimti daugiau oficialių pareigų vienam. Viešumoje atsiskleidė asmeniškesnė, jautresnė būsimojo karaliaus pusė, kas, tikėtina, ir padėjo jam aplenkti žmoną populiarumo apklausoje.
Trečią vietą jau kurį laiką stabiliai išlaiko princesė Anne. Jos vertinimai nesikeičia – karališkojo „bronzinio medalio“ ji neužleidžia.
Princesė Anne neretai vadinama šeimos turtu, karaliaus Karolio III slaptu ginklu ir dešiniąja ranka. Ji visuomet buvo viena darbščiausių karališkosios šeimos narių, o ypač pernai, kai, sergant Karoliui, prisiėmė dar daugiau oficialių pareigų, leisdama broliui atsigauti po vėžio diagnozės.