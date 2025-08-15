Neseniai susižadėjusi karališkosios šeimos narė – tarsi princesės Dianos antrininkė

E. Spencer savo socialiniuose tinkluose pranešė, kad per atostogas Graikijoje ilgametis jos partneris Channingas Millerdas jai pasipiršo.
Ji pasidalijo kvapą gniaužiančiomis nuotraukomis, kuriose parodė tviskantį sužadėtuvių žiedą.
Kitoje nuotraukoje įamžinta neįkainojama akimirka, kuomet jos vaikinas priklaupęs ant kelių jai peršasi.
Nuotraukose matėsi ir nuostabus Santorino salos kraštovaizdis, kuris šią akimirką pavertė itin romantiška.
Nuotraukas pamatę internautai negalėjo atsistebėti, kokia Eliza yra panaši į princesę Dianą.
Tačiau tikriausiai ne visi žino, kad E. Spencer – princesės Dianos dukterėčia.
Ir tai jau ne pirmas kartas, kai atkreipiamas dėmesys į jųdviejų panašumą, kai kurie netgi vadina ją princesės Dianos antrininke.
Beje, Eliza turi sesę dvynę ledi Amelia Spencer, kuri taip pat stebina savo nepriekaištinga išvaizda ir panašumu su savo teta.
Turbūt ne vienam panašumą kelia blondiniški plaukai, dailūs veido bruožai bei mėlynos akys.