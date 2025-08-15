Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Neseniai susižadėjusi karališkosios šeimos narė – tarsi princesės Dianos antrininkė

2025 m. rugpjūčio 15 d. 09:35
Lrytas.lt
Princų Williamo ir Harry pusseserė ledi Eliza Spencer (33 m.) neseniai pranešė džiugią žinią – ji susižadėjo. Paviešinus žadą atimančias nuotraukas, ne vienas atkreipė dėmesį į jos stulbinantį panašumą su Velso princese Diana (1961–1997).
Daugiau nuotraukų (16)
E. Spencer savo socialiniuose tinkluose pranešė, kad per atostogas Graikijoje ilgametis jos partneris Channingas Millerdas jai pasipiršo.
Ji pasidalijo kvapą gniaužiančiomis nuotraukomis, kuriose parodė tviskantį sužadėtuvių žiedą.
Kitoje nuotraukoje įamžinta neįkainojama akimirka, kuomet jos vaikinas priklaupęs ant kelių jai peršasi.
Nuotraukose matėsi ir nuostabus Santorino salos kraštovaizdis, kuris šią akimirką pavertė itin romantiška.
Nuotraukas pamatę internautai negalėjo atsistebėti, kokia Eliza yra panaši į princesę Dianą.
Tačiau tikriausiai ne visi žino, kad E. Spencer – princesės Dianos dukterėčia.
Ir tai jau ne pirmas kartas, kai atkreipiamas dėmesys į jųdviejų panašumą, kai kurie netgi vadina ją princesės Dianos antrininke.
Beje, Eliza turi sesę dvynę ledi Amelia Spencer, kuri taip pat stebina savo nepriekaištinga išvaizda ir panašumu su savo teta.
Turbūt ne vienam panašumą kelia blondiniški plaukai, dailūs veido bruožai bei mėlynos akys.
Velso princesė Dianadukterėčiapanašumas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.