Po incidento Latvijoje – naujausia žinia apie Maksimo Galkino būklę: prireikė operacijos

Kaip skelbė leidinys UNIAN, M. Galkinui buvo atlikta operacija. Apie tai pirmiausia pranešė dainininkė Laima Vaikule.
„Maksimas Galkinas nebuvo „Lyme Rendezvous“ uždarymo koncerte, nes tą vakarą jam buvo atlikta operacija. Vos už 300 metrų nuo jo namų jį partrenkė automobilis. Automobilį vairavusi moteris netyčia partrenkė Maksimą.
Jūrmaloje, kur tai nutiko, yra tokia vieta, kur negali iš tikrųjų suprasti fakto, jog maža gatvelė yra ir pagrindinis kelias. Kita vertus, Maksimas labai greitai važiavo dviračiu“, – leidiniui „Privātā Dzīve“ pasakojo atlikėja.
L. Vaikule taip pat atskleidė, kaip dabar jaučiasi M. Galkinas. Dainininkė pabrėžė, kad jis jau jaučiasi geriau ir tęsia savo turą.
„Žinoma, Maksimas yra didvyris, atsižvelgiant į tai, kas įvyko. Dėl avarijos nebuvo atšauktas nė vienas iš suplanuotų koncertų.
Be to, šiuose koncertuose jis dabar su humoru pasakoja apie tai, kas nutiko, bei apie savo pažintį su Latvijos gydytojais“, – pridūrė L. Vaikule.
