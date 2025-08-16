J. Bezoso ir L. Sanchez šeimoje – drama: reikalauja milžiniškos kompensacijos iš Lauren brolio

Naujausi teismo dokumentai rodo, kad neseniai vestuves Venecijoje iškėlusi pora, bylinėdamasi dėl asmeninių duomenų nutekinimo, iš Lauren brolio siekia prisiteisti daugiau nei 182 tūkst. JAV dolerių.
Šią sumą sudaro daugiau nei 156 tūkst. eur advokatų honorarų ir 7045 eur kitų teisinių išlaidų – iš viso apie 163 tūkst. eurų, rašo „The Economic Times“.
Liepos pabaigoje pateiktame prašyme teigiama, kad šios išlaidos susidarė dėl sėkmingo specialaus prašymo atmesti ieškinį „Special Motion to Strike“ ir vėlesnio advokato honorarų prašymo.
Dokumentuose remiamasi Kalifornijos „Anti-SLAPP“ įstatymu, saugančiu žmones nuo ieškinių, kuriais siekiama juos įbauginti ar nutildyti dėl viešai svarbių klausimų.
J. Bezos ir L. Sanchez advokatai nurodo, kad jų valandinis įkainis svyruoja nuo 549 iki 1 125 dolerių. Tai pabrėžia bylos svarbą ir tai, kiek daug lėšų reikia jai spręsti.
Kaip prasidėjo šeimos konfliktas?
Viešas ginčas kilo 2019 m. pradžioje, netrukus po to, kai išsiskyrė J. Bezosas ir MacKenzie Scott.
Tada J. Bezosas teigė, kad tuo metu talentų vadybininku dirbęs L. Sanchez brolis M. Sanchez perdavė žurnalui „National Enquirer“ privačias jo ir L. Sanchez žinutes bei nuotraukas.
Kas vyko teisme iki šiol?
Byloje įvyko keli ieškinių, prašymų bei atmetimų etapai. J. Bezoso ir L. Sanchez advokatai teigia, kad Michaelo veiksmai buvo „kelerių metų trukusi priekabiavimo kampanija“, siekiant gauti finansinę kompensaciją.
Jų manymu, naujausias prašymas dėl išlaidų atlyginimo – dar vienas žingsnis kovoje su melagingais kaltinimais.
Advokatai paskutiniame prašyme pabrėžė, kad byla tęsiasi jau daugelį metų, todėl tai atima daug laiko ir pinigų.
Jie sako, kad Michaelo teisiniai reikalavimai visada buvo nepagrįsti, todėl pora neturėtų pati dengti savo gynybos išlaidų.
Šis naujausias dokumentas pateiktas vos kelios savaitės po to, kai J. Bezosas ir L. Sanchez susituokė prabangioje ceremonijoje Venecijoje, kurioje dalyvavo Holivudo elitas.
Nors atrodo, kad asmeniniame gyvenime jiems sekasi puikiai, teisinė kova su Michaelu kelia didelių nemalonų.