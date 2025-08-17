Neįprastas D. Trumpo elgesys pašiurpino internautus: gyrė savo spaudos sekretorės lūpas

Kaip skelbė vt.co, viskas nutiko interviu su „Newsmax“ – ten K. Leavitt pareiškė, kad D. Trumpas nusipelno Nobelio taikos premijos.
Ji teigė, kad per 6 mėnesius prezidentas suderėjo maždaug po vieną taikos susitarimą ar paliaubas per mėnesį.
Tokius žodžius išgirdęs D. Trumpas buvo sužavėtas ir pagyrė sekretorę – jis pavadino ją žvaigžde ir ištarė neįprastus žodžius.
„Tai tas veidas. Tas protas. Tos lūpos, kaip jos juda. Jos juda tarsi kulkosvaidis.
Ji iš tikrųjų yra puikus žmogus. Nemanau, kad kažkas kada nors turėjo geresnę spaudos sekretorę nei Karoline. Ji – nuostabi“, – apie sekretorę kalbėjo D. Trumpas.
Prezidento pastabos apie ją greitai sukėlė kritikos bangą internete. Vieni tai laikė nekaltu entuziazmu, o kiti šį poelgį pavadino šiurpiu ir visiškai netinkamu.
„Šiurpu, kad prezidentas žavisi savo dvidešimt kelerius metus turinčia blondine, spaudos sekretore, dėl jos lūpų“, – stebėjosi vienas internautas.
„Man nuo to pasidarė nepaprastai nejauku“, – rašė dar vienas.
„Jis – šiurpus senis. Net nesuvokia, ką ką tik pasakė. Visiškas fiasko“, – pridūrė kitas.
Vis dėlto kai kurie internautai suskubo ginti D. Trumpą ir teigė, kad šie žodžiai buvo ištraukti iš konteksto.
Jų manymu, D. Trumpas, palygindamas jos lūpas su kulkosvaidžiu, turėjo omenyje jos gebėjimą sutriuškinti žurnalistus, kai jie uždavinėja klausimus.
K. Leavitt yra penktoji D. Trumpo spaudos sekretorė ir pirmoji jo antrosios kadencijos metu.