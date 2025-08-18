Holivude – skaudi netektis: mirė garsus aktorius, „Supermeno“ žvaigždė Terence'as Stampas

Per šešis dešimtmečius trukusią karjerą, nominuotas „Oskarui“, T. Stampas suvaidino tokiuose filmuose kaip „Nuotykių ieškotojai Prisciloje“, „Dykumos karalienė“, „Toliau nuo pašėlusios minios“ ir „Valkirija“.
Žinią apie mirtį sekmadienio rytą patvirtino aktoriaus šeima.
„Jis paliko nepaprastą kūrybinį palikimą – tiek kaip aktorius, tiek kaip rašytojas – kuris dar daugelį metų įkvėps žmones“, – teigiama šeimos pareiškime.
O štai „Supermeno“ žvaigždė Sarah Douglas jį apibūdino kaip „nepaprastai žavų ir talentingą“.
„Labai liūdna sužinoti, kad Terence'as išėjo. Iš jo tiek daug išmokau. Kokia karjeros pradžia – praleisti tiek mėnesių jo draugijoje. Mano meilė ir nuoširdžiausia užuojauta visiems, kas juo rūpinosi. Didžiulė netektis“, – rašė jis.
T. Stampas gimė 1938 m. liepos 22 d. Stepnyje, Rytų Londone, darbininkų klasės šeimoje. Lankė gimnaziją, o vėliau kurį laiką dirbo reklamos srityje, kol gavo stipendiją aktorystės mokslams.
Jis išgarsėjo 7-ajame dešimtmetyje, kai 1962 m. filme „Billy Budd“ suvaidino pagrindinį – naivaus jūreivio – vaidmenį. Šis debiutas pelnė jam „Oskaro“ nominaciją už geriausią antraplanį vaidmenį ir „Auksinį gaublį“ kaip metų naujokui.
Vėliau jis pelnė pripažinimą už savo įsimintinas piktadarių roles – generolo Zodo „Supermeno“ filmuose, grobiko Freddie Cleggo „Kolekcininke“ bei seržanto Trojaus „Toliau nuo pašėlusios minios“.
Šlovės viršūnėje šeštajame dešimtmetyje jis garsėjo savo išvaizda, stiliaus pojūčiu ir garsiais romanais – su aktore Julie Christie bei supermodeliu Jean Shrimpton. Jo romanas su J. Christie, nors truko tik metus, buvo įamžintas grupės „The Kinks“ dainoje „Waterloo Sunset.“
T. Stampas netgi buvo svarstomas kaip galimas Jameso Bondo įpėdinis po to, kai vaidmens atsisakė Seanas Connery, tačiau, kaip pats vėliau prisipažino, jo radikalios idėjos, kaip turėtų atrodyti J. Bondas, išgąsdino prodiuserius.
Vėliau jis dirbo Italijoje su režisieriais Pier Paolo Pasolini ir Federico Fellini, tačiau grįžęs į Londoną 7-ojo dešimtmečio pabaigoje suprato, kad jo žvaigždė prigesusi.
„Kai baigėsi šeštasis dešimtmetis, manau, kad ir aš pasibaigiau kartu, nes buvau taip stipriai su juo tapatinamas“, – pasakojo jis BBC.
Tuo metu T. Stampas jautėsi pasimetęs: „Maniau, kad jei būsiu gražus, sėkmingas ir garsus, visos problemos išsispręs. O kai visa tai pasibaigė, supratau – buvo daug smagybių, bet nebuvo jokio gilesnio, vidinio pasitenkinimo.“
Ieškodamas atsakymų, jis paliko aktorystę, nusipirko bilietą aplink pasaulį ir galiausiai apsistojo Indijoje, kur studijavo jogą ir gyveno dvasinėje bendruomenėje.
Nors šį žingsnį vadino „epiniu“, T.Stampas pripažino, kad iš tiesų buvo „sugniuždytas“.
„Niekada nemaniau, kad taip nutiks. Visada galvojau, kad po pusmečio atsiras puikus vaidmuo, bet taip ir neatsitiko“, – yra sakęs jis.