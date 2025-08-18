Romantinėje dramoje Dakotai Johnson intymios scenos su Pedro Pascaliu kėlė siaubą: „Man nesmagu dar ir dabar“

„Kodėl juosta tokia laukiama? Manau, kad tai – šiuolaikinių, naujos kartos santykių istorija. Kai žmonės galvoja ir apie jausmus, ir apie materialinius dalykus, neretai tarp jų pasiklysta ir pasimeta. Gal nedaug, kas viešai tai pripažins, bet filme, herojų paveiksluose, beveik kiekvienas įžvelgs kažkokią dalį ar bent dalelę savęs. Net jei to nenorime pripažinti, giliai širdyje žinome, kad šiais laikais vien jausmų santykiams negana. Apie tai ir ši istorija. Sava kone kiekvienam“, – pasakoja „50 pilkų atspalvių“ žvaigždė D. Johnson.
Nors daugeliui gali pasirodyti, kad po pasirodymo erotinėje dramoje intymios scenos jai nebekelia nejaukumo, aktorė tai neigia. Juostoje „Materialistai“ moteriai vaidinti meilės santykius nebuvo paprasta, nes su P. Pascaliu jiedu – seni draugai.
„Su Ch. Evansu mes nebuvome pažįstami, o su Pedro esame geri draugai ir keista, kad taip sakau, bet su nepažįstamu žmogumi intymios scenos yra kaip darbas – be jokių didesnių emocijų. O su Pedro buvo kitaip. Buvo nejauku prieš kameras, nejauku ir po filmavimų, kai susitinkame tiesiog pasikalbėti apie gyvenimą. Turi būti tikru profesionalu, kad ištrintum tą iš atminties“, – atvirauja aktorė.
Romantinėje dramoje „Materialistai“ Liusė, kurią ir vaidina D. Johnson, yra sėkminga Niujorko verslininkė, kurios darbą galima apibūdinti vienu žodžiu: piršlybos. Paradoksalu, bet šiais skaitmeniniais laikais, kai kone kiekviename telefone galima rasti pažinčių programėlę, sėkmingai susirasti porą, atrodo, tapo dar sunkiau. Įvairių psichologinių triukų žinanti Liusė šį paradoksą išnaudoja tobulai – iki šiol ji jau suvedė daugybę Niujorko grietinėlės porų ir atšventė begalę vestuvių.
Vienose jų šalia Liusės prisėda Haris (akt. P. Pascalis) – žavus, savimi pasitikintis ir, kaip greitai paaiškėja, velnioniškai turtingas vyras. Tačiau jis nesirengia prašyti piršlės paslaugų – į pasimatymą pakviečią pačią Liusę. Lyg to būtų maža, į moters gyvenimą tą patį vakarą sugrįžta ir buvęs vaikinas Džonas (akt. Ch. Evansas). Pastarasis yra visiška priešingybė Hariui – nuomojasi butuką kartu su dar dviem vyrukais, dirba padavėju ir svajoja apie aktoriaus karjerą. Visgi, jis turi kažką tokio, kas Liusei kelia šiltus jausmus...
Niekaip negalėdama apsispręsti, kuris vyras jai tinkamesnis, Liusė pamažu įsipainioja į tikrą meilės trikampį. Sumišę jausmai ima kišti koją ir ilgai puoselėtam verslui: Liusė nebėra tikra, kad gali blaiviai vertinti žmones. Juk kaip gali surasti tinkamą partnerį kitiems, jei nesi tikra net dėl tinkamo partnerio sau?
Tad kuo visa tai baigsis? Kokį gyvenimą ir kokius santykius pasirinks D. Johnson personažas? Romantiška istorija „Materialistai“ Lietuvoje pradedama rodyti jau nuo šio penktadienio, rugpjūčio 22 dienos.