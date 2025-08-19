Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Ala Pugačiova ryžosi žengti svarbų žingsnį: tėkš antausį Rusijai

2025 m. rugpjūčio 19 d. 10:26
Skelbiama, kad Rusijos estrados žvaigždė Ala Pugačiova, viešai smerkianti Kremliaus pradėtą karą prieš Ukrainą, pateikė dokumentus dėl Rusijos pilietybės atsisakymo.
Daugiau nuotraukų (16)
Kaip praneša keli žiniasklaidos kanalai, procedūra vyko Izraelyje už uždarų durų – be pašalinių asmenų.
Atlikėja į atstovybę atvyko per atskirą įėjimą, vengdama viešumo.
Pasak šaltinių, dokumentų nagrinėjimas gali užtrukti kelis mėnesius, tačiau yra galimybė, kad sprendimas bus priimtas pagreitinta tvarka.
Viena iš priežasčių, paskatinusių Pugačiovą atsisakyti Rusijos paso, – grėsmė, kad jai gali būti iškelta baudžiamoji byla pačioje Rusijoje.
Priminsime, kad dar 2022 metais Pugačiova gavo Izraelio pilietybę ir netrukus pasmerkė Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.
Pastaraisiais metais ji beveik nebedalyvauja viešojoje muzikos scenoje, naujų dainų nekūrė.
Tuo metu Rusijoje prieš ją nukreiptos įvairios iniciatyvos.
Neseniai Federalinio projekto kovai su korupcija vadovas Vitalijus Borodinas kreipėsi į Kultūros ministeriją, ragindamas uždrausti Pugačiovos dainas per vadinamuosius „patriotinius“ renginius.
Pasak jo, atlikėjos pozicija „neatitinka oficialios valstybės linijos“.
Pati dainininkė kol kas sprendimo viešai nekomentavo.
Ala PugačiovaRusijos pilietybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.