Ala Pugačiova ryžosi žengti svarbų žingsnį: tėkš antausį Rusijai

Kaip praneša keli žiniasklaidos kanalai, procedūra vyko Izraelyje už uždarų durų – be pašalinių asmenų.
Atlikėja į atstovybę atvyko per atskirą įėjimą, vengdama viešumo.
Pasak šaltinių, dokumentų nagrinėjimas gali užtrukti kelis mėnesius, tačiau yra galimybė, kad sprendimas bus priimtas pagreitinta tvarka.
Viena iš priežasčių, paskatinusių Pugačiovą atsisakyti Rusijos paso, – grėsmė, kad jai gali būti iškelta baudžiamoji byla pačioje Rusijoje.
Priminsime, kad dar 2022 metais Pugačiova gavo Izraelio pilietybę ir netrukus pasmerkė Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą.
Pastaraisiais metais ji beveik nebedalyvauja viešojoje muzikos scenoje, naujų dainų nekūrė.
Tuo metu Rusijoje prieš ją nukreiptos įvairios iniciatyvos.
Neseniai Federalinio projekto kovai su korupcija vadovas Vitalijus Borodinas kreipėsi į Kultūros ministeriją, ragindamas uždrausti Pugačiovos dainas per vadinamuosius „patriotinius“ renginius.
Pasak jo, atlikėjos pozicija „neatitinka oficialios valstybės linijos“.
Pati dainininkė kol kas sprendimo viešai nekomentavo.