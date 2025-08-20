Norvegijos princesės sūnui – rimti nemalonumai: pateikti kaltinimai už išžaginimą ir smurtą

Kaip nurodė Oslo apygardos prokuroras Sturla Henriksbø, jei 28-erių vyras būtų pripažintas kaltu, jam grėstų iki dešimties metų kalėjimo.
Teismui pateiktoje kaltinamojoje išvadoje iš viso yra 32 punktai – tarp jų išžaginimas, smurtas artimoje aplinkoje prieš vieną buvusią partnerę, smurtiniai veiksmai prieš kitą, grasinimai nužudyti ir kelių eismo taisyklių pažeidimai, rašo CNN.
M. Borg Høiby yra princesės Mette-Marit sūnus ir sosto įpėdinio princo Haakono posūnis, tačiau jis neturi karališkojo titulo ir neatlieka jokių oficialių pareigų rūmuose.
Jau kurį laiką jis yra atsidūręs visuomenės akiratyje – pernai buvo kelis kartus sulaikytas dėl įvairių įtarimų. Vis dėlto šiuo metu M. Høiby laukia teismo laisvėje, o prokuroras pažymi, kad nėra pagrindo jį suimti.
Pasak S. Henriksbø, teismo procesas galėtų prasidėti sausio viduryje ir trukti apie šešias savaites.
Tuo tarpu princesės sūnaus advokatas Petaras Sekulicas elektroniniame laiške pabrėžė, jog „mūsų klientas neigia visus kaltinimus dėl seksualinės prievartos, taip pat daugumą kaltinimų dėl smurto“.
Karališkieji rūmai, reaguodami į žiniasklaidos užklausas, teigė, kad byla yra teismų kompetencija, todėl jie neturi ką pridurti.