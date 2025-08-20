Po pasaulį sudrebinusio neištikimybės skandalo „Coldplay“ koncerte – pirma grupės lyderio C. Martino reakcija

Antradienio vakarą koncerto Hull mieste, Jungtinėje Karalystėje, metu Chrisas Martinas kreipėsi į publiką, pabrėždamas, kad didysis ekranas salėje „niekada nebuvo ir nebus bučinių kamera“.
„Tai vadinama jumbotronu, mes tai darome jau daugybę metų – pasirenkame žmones pasisveikinti.
Kartais iš to išauga tarptautinis skandalas, žinoma. Bet dažniausiai mes tiesiog norime pasisveikinti su keliais žmonėmis, tiek žinių!“ – juokėsi atlikėjas.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad skandalas kilo po to, kai „Coldplay“ koncerte „Astronomer“ generalinis direktorius Andy Byronas buvo įamžintas apsikabinęs kolegę Kristin Cabot.
Viskas įvyko tiesiogiai koncerto metu Bostone, kai grupės lyderis C. Martinas pažvelgė į didįjį ekraną ir pasakė: „O, pažiūrėkit į šituos du.“
Kamera priartino A. Byroną, kuris buvo apsikabinęs K. Cabot. Ji, akivaizdžiai nustebusi, užsidengė veidą rankomis, o A. Byronas staiga pasitraukė iš kadro.
C. Martinas, nežinodamas tikrosios situacijos, pajuokavo: „Arba jie turi romaną, arba jie tiesiog labai drovūs“.