Retai viešumoje matoma aktorė nepaliauja stebinti drastiškais pokyčiais: viena detalė gerbėjams kelia rūpestį

2025 m. rugpjūčio 20 d. 06:50
Lrytas.lt
Garsi aktorė, buvusi „Nickelodeon“ žvaigždė Amanda Bynes (39 m.) neseniai pasirodė viešumoje ir nustebino savo kardinaliais pokyčiais. Akyliausi pamatė ir naują tatuiruotę, kuri ne vienam sukėlė susirūpinimą.
Daugiau nuotraukų (7)
Kaip skelbė „RadarOnline.com“, aktorė buvo pastebėta Los Andžele.
A. Bynes vilkėjo mėlyną megztinį su užtrauktuku, baltus bridžus ir buvo užsidėjusi juodą kepurę.
Akyliausi atkreipė dėmesį, kad moters kojas puošė nauja tatuiruotė, kuri kai kuriems pasirodė kelianti rūpestį.
Ant dešinės kojos matėsi ištatuiruotas „Playboy“ logotipas, o ant kairės – užrašas „Iki pasimatymo kitoje pusėje“.
Minėtam portalui vienas šaltinis pasakojo, kad aktorė įnirtingai kovoja su savo praeitimi, kuri – itin liūdna. Aktorė buvo susidūrusi ne tik su sveikatos problemomis ir priklausomybėmis, bet ir su teisėsauga.
„Jos smarkiai pasikeitusi išvaizda kelia rimtą nerimą artimiesiems. Kiekvienas gali pamatyti, kokia ji išsipūtusi. Visi tie smurto metai paliko savo pėdsaką.
Bet jos gyvenime vis dar yra daug žmonių, kurie ją myli ir didžiuojasi ja už tai, kad ji susitvarko su praeitimi ir nevartoja. Tačiau juos šokiruoja jos transformacija“, – kalbėjo jis.
Primename, kad A. Bynes aktorystę paliko 2010 m. Iki tol ji sukūrė itin sėkmingus vaidmenis filmuose „Mergina vaikino kelnėse“, „Ko nori mergina“, „Lengvabūdė pirmūnė“ ir kt.
Amanda Bynesaktorėpokyčiai

