Ligoninėje atsidūrusi karo siaubą iš arti mačiusi ukrainiečių žvaigždė: „Organizmas po truputį byra“

2025 m. rugpjūčio 21 d. 07:46
Populiari Ukrainos dainininkė Nadja Dorofojeva pranešė apie pablogėjusią sveikatos būklę.
Savo „Telegram“ kanale atlikėja pasidalijo nuotrauka iš ligoninės palatos ir prabilo apie išgyvenimus.
„Šiuo metu mano sveikata – ne pačios geriausios būklės, bet manęs tai nestebina. Tiek streso, kiek patyriau per šiuos trejus metus, nebuvau patyrusi per visą gyvenimą.
Ir kaip pasekmė – organizmas po truputį byra. Stengiuosi išlaikyti balansą, nes be savo gyvenimo veiklos tiesiog negaliu ir nenoriu“, – rašė Nadja.
Ji pabrėžė, kad labai svarbu dirbti su savimi, stengtis nepatirti streso ir klausyti gydytojų rekomendacijų.
„Manau, mes, ukrainiečiai, iki šiol nesuvokiame, kokią įtaką mūsų organizmui daro viskas, ką išgyvename“, – apmaudo neslėpė ji.
Dainininkė paragino šį įrašą laikyti priminimu apie save, sveikatos priežiūrą, taip pat apie tai, kad svarbu padėti sau iš anksto, o ne tada, kai jau per vėlu.
