Tik per plauką likusiai gyvai dainininkei teko išgyventi košmarą: „Rado gulinčią kraujo klane, sužalotu veidu“

„Man labai sunku apie tai rašyti, bet visi nuolat man skambina, o aš neturiu jėgų kalbėti – esu tokia silpna, – „Instagram“ pripažino 48-erių atlikėja. – Sekmadienį vos nenukeliavau anapilin. Mano draugas mane rado gulinčią kraujo klane, sužalotu veidu.“
Pasak T. Braxton, su kiekviena diena pasekmės tik blogėja. Pačio incidento dainininkė teigia neprisimenanti.
„Man lūžo nosis, praradau kelis dantis, galimybę judėti. Į gyvenimą dabar žiūriu visiškai kitaip. Kol sveiksta mano kūnas, prasideda psichinė kelionė... Melskitės už mane. Iki šiol net nesuprantu, kas nutiko“, – dalijosi žvaigždė.
Daugiau apie tai, kas tą lemtingą dieną įvyko nei žvaigždė, nei jos artimieji nekomentuoja.
Kol kas nėra aišku, ar T. Braxton spės atsigauti iki suplanuoto pasirodymo rugsėjo 27-ąją vyksiančiame festivalyje „FunkFest“ Pietų Fultone, Džordžijos valstijoje, kur kartu koncertuos Trey Songz, Ashanti, Young Dro, Youngbloodz ir Ro James.
Tamar Braxton – jauniausia garsiosios Braxton seserų grupės „The Braxtons“ narė. 1989 m. su seserimis Trina, Towanda, Toni ir Traci ji pradėjo muzikinę karjerą, išleido du albumus – So Many Ways (1996) ir Braxton Family Christmas (2015).
Nuo 2011-ųjų visa šeima tapo realybės šou „Braxton Family Values“ dalyviais. Vėliau Tamar tęsė solinę veiklą, pasirodė filmuose, dalyvavo kituose televizijos projektuose.
Ji yra laimėjusi populiarų realybės šou „Celebrity Big Brother“, šoko „Dancing with the Stars“ bei veda MTV laidas.
Braxtonų šeimą pastaraisiais metais sukrėtė skaudžios netektys ir sveikatos išbandymai. 2022 m. nuo stemplės vėžio mirė jos sesuo Traci, sulaukusi vos 50-ies. Tais pačiais metais Toni Braxton buvo atlikta sudėtinga širdies operacija, kurios metu jai įstatytas stentas.