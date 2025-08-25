Britų monarchiją temdo tamsūs laikai? Princas Williamas ketina sulaužyti tūkstantmetę karališką tradiciją

Karališkosios šeimos šaltiniai teigia, jog Williamas, tapęs karaliumi, planuoja laikytis dar „pragmatiškesnės“ pozicijos dėl Bakingemo rūmų nei jo tėvas, karalius Karolis III, rašo „Scottish Daily Express“.
Yra žinoma, kad Williamas ir Catherine ketina persikelti į Forest Lodge, kur nori auginti savo tris vaikus – princą George'ą, princesę Charlotte ir princą Louis'ą– ir ten nori pasilikti ilgam.
Tai reikštų esminį pokytį ilgametėje monarchų rezidencijų tradicijoje. Nuo anglosaksų laikų karaliai keliaudavo tarp įvairių karališkųjų vilų ar pilių, o pirmąją pilį, manoma, XI a. pastatė karalius Knutas, valdęs Angliją, Norvegiją ir Daniją.
Per visą karalienės Elžbietos II valdymą Bakingemo rūmai buvo laikomi jos pagrindiniais namais, nors techniškai tai yra tik oficialioji Londono suvereno rezidencija ir monarchijos administracinis centras.
Pasak karališkosios šeimos apžvalgininkų, rūmuose tvyro nerimas, ką Williamo sprendimas reikš tokioms istorinėms vietoms kaip Bakingemo rūmai, Vindzoro pilis ar kiti privatieji karališkieji dvarai – Sandringamas Norfolke ir Balmoralis Škotijoje.
Šiuo metu Bakingemo rūmai išgyvena didžiulę renovaciją, kurios vertė – 369 mln. svarų sterlingų, o darbai bus baigti tik 2027 m. Tuo metu karaliui Karoliui III jau bus 78-eri.
Nors jis pats yra sakęs planuojąs persikelti į rūmus po restauracijos, neatmetama galimybė, kad su karaliene Camilla jis liks Clarence House rezidencijoje, kur abu jau įsitvirtino.
Tiek Karolis III, tiek Williamas nori plačiau atverti Bakingemo rūmų duris lankytojams ir taip pritraukti lėšų monarchijai.
Rūmai taip pat išlieka oficialių priėmimų, švenčių ir sodo vakarėlių vieta. Vis dėlto išlieka baimė, kad būsimasis karalius gali „užsidaryti“ Vindzore, atitolęs nuo Londono širdies ir viešosios erdvės.
