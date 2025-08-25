Gerbėjai neslepia nerimo: Britney Spears vėl pozavo nuogutėlė

Atlikėja socialiniame tinkle „Instagram“ įkėlė vieną atvaizdą, kuriame ji pozavo beveik nuoga, avėdama tik aukštus juodus batus.
Britney stovėjo nusisukusi nugara į kamerą, pakėlusi rankas į viršų. Nuotrauka užfiksuota auksinės valandos šviesoje, o intymesnę vietą ji pridengė rožės jaustuku.
Įrašo dainininkė nepapuošė jokiu komentaru ir apribojo galimybę komentarus palikti kitiems. Vis dėlto nuotrauka sulaukė daugiau nei 260 tūkst. patiktukų.
Kitoje panašioje nuotraukoje Spears vėl pasirodė nuoga iš nugaros, išryškindama savo šviesius plaukus ir tatuiruotę. Šįkart ji pridėjo ir jautrų tekstą.
„Mes visi tik žmonės – tokie trapūs ir pažeidžiami. Sunkiausi mano gyvenimo metai buvo tie, kai trejus metus buvau atskirta nuo savo dviejų sūnų.
Negalėjau nei paskambinti, nei parašyti žinutės… buvau šoke, o vienintelis išgyvenimo būdas buvo neigimas ir daug ašarų. Keista, bet nors buvau ištekėjusi už Samo, tai atrodė tarsi netikra priedanga, padėjusi man su tuo susitvarkyti.
Žinau, kad gyju, nes vėl jaučiuosi alkana – lyg vaikas. Alkis toks stiprus, kad skauda, o valgydama jaučiuosi taip, tarsi pirmą kartą gyvenime ragaučiau maistą. Nors mylėjau savo namus, bet ten buvo per daug traumos ir smurto…“, – jautriai rašė ji.
Per pastaruosius mėnesius B. Spears dažnai naudojo socialinius tinklus kaip pagrindinį būdą bendrauti su gerbėjais.
Kovo mėnesį ji pasidalijo šokio vaizdo įrašu, vilkėdama juodą nėriniais puoštą bodį ir plačiabrylę skrybėlę, o fone skambėjo jos buvusio vaikino Justino Timberlake’o daina „Senorita“.
Birželį pop ikona švytėjo nuotraukose, kuriose matėsi jos susitikimas su 18-mečiu sūnumi Jaydenu. B. Spears taip pat augina 19-metį sūnų Seaną Prestoną, abu jie gimę iš jos santuokos su buvusiu vyru Kevinu Federline’u.
Britney Spears
